William Spetz starka ord till sin mormor: "Du lever inom mig"

2015 hade precis börjat när du inte orkade andas mer. Samma kväll så skrev jag i min dagbok att jag visste att jag behövde göra något. Något för att jag inte skulle behöva släppa taget riktigt än. Det kanske var själviskt, men tanken på att du inte skulle finnas var för stor för att närma sig. Den hösten börjar jag skriva på en föreställning om oss. Jag har feber och influensan på premiären och gråter hemma i min röda fotölj dagarna innan, för att det är inte bara min högsta dröm om att spela teater som står på spel, utan hela minnet av dig. Men jag klarar det. Och 6 föreställningar blir 65. Och du finns i min vardag, jag spelar dig, du lever inom mig. Vi åker på turné och varje kväll när jag står bakom skynket vid scenkanten och ser publiken komma in, så föreställer jag mig alltid att du också kommer in och sätter dig på en stol längst fram, med ditt mörkröda läppstift och senapsgula jacka. Jag luktar på dina svarta bordsunderlägg precis innan jag går in på scen, för doften aktiverar alla minnen och då känns det som att du är med. Jag har levt med föreställningen så länge och imorgon är det slut på riktigt. Då sänds den och sedan är det kapitlet avslutat. Men alla timmar av att ha spelat upp vårt liv tillsammans har ristat in dig ännu djupare i mitt hjärta. Varför ska man släppa taget? Håll kvar för blotta jävla livet. Och gå vidare med saknaden hårt i handen och vägra släppa, för att ha vågat älska är alltid styrka och kärlek kan inte dö förutom när man låter den. Jag vill också säga tack till er. Jag trodde aldrig att jag skulle ha en publik. Men så kom ni. ”Mormor jag vet att du är i himlen, men har du tid en timme?” sänds imorgon fredag 20:00 på SVT1 ❤️