Bianca Ingrosso och Alice Stenlöf driver en av Sveriges största kommersiella poddar med flera hundratusen lyssnare varje vecka. Podden heter "Alice och Bianca – har du sagt A får du säga B" och avsnitten är överfyllda av skvaller, skratt, tårar och annat.

För ett par veckor sedan fyllde de Globen med 10 000 fans och höll en "Showcast" som skulle komma at bli en pangsuccé. Och kvällen bjöd på mycket av allt.

Bland annat körde tjejerna segmentet "Heta stolen" där Bianca minst sagt blev grillad av kompisen Alice, sedan blev Alice grillad tillbaka.

Bianca Ingrosso grillades och grillade tillbaka. Bildkälla: Dplay

Men det var inte bara de två profilerna som skulle komma att grillas. Utan även deras gästartister som var där och sjöng under kvällen. En av dem var Molly Sandén.

Det tog nämligen nyligen slut mellan Molly och pojkvännen fästmannen Danny Saucedo, 33. Detta valde Alice och Bianca att snabbt uppmärksamma.

– Molly du är alltså singel, inleder Alice till publikens jubel.

– Haha, ja, ni verkar vilja ta upp det hela tiden skrattar Molly.

Molly Sandén fick en väldigt intim fråga. Bildkälla: Dplay

– Molly…du är singel. Och min bror Benjamin.... han är ju också singel. Alltså han är snygg, ni är båda popstjärnor, ni är typ lika gamla säger Bianca och fortsätter:

– Hade du kunnat tänka dig att få till det… med Benji?, frågar hon.

Molly skakar på huvudet av påståendet och sedan tar hon en shot. Trots att det betyder att hon varken säger ja eller nej så tolkar Bianca det hela ändå som ett ja.

– Men en shot betyder ja! Oh my god tänk om Molly kommer in i vår familj. En till kändis!, säger Bianca Ingrosso.

Alice & Bianca showcast går att se på Dplay från och med fredag 14 juni.