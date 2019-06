Eric Hagbergs skönhetsförändring får fansen att häpna

Det var i Paradise Hotel som vi först lärde känna Eric Hagberg, 24 – även kallad "Snygg-Eric". Därefter har vi sett realityprofilen i program som Ex on the Beach och Gladiatorerna.

Eric, som under senare år odlat fram ett stadigt skägg, har ofta hyllats av sina fans för sitt utseende.

Helt slätrakad

Men nu har han gjorde det otänkbara. På Instagram har nämligen profilen lagt ut en bild från när han är ute och reser i Indonesien. Där kan man numera se en helt slätrakad Eric, vilket är en syn som chockar följarna.

"Att du raka av skägget är typ de bästa som har hänt Sverige på länge", skriver en person i kommentarsfältet.

"Mitt hjärta smälter", skriver en annan.

"Finaste jag någonsin sett", skriver en annan.

Rakade av skägget under resan i Indonesien

Eric ska ha rest i flera veckor i Indonesien, dock ska han haft skägg i början av resan. Nu får dock alla fans där ute börja vänja sig med hans nya look – i alla fall ett tag (om han vill låta skägget växte ut igen).

