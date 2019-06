Idag är det tio år sedan som Michael Jackson dog av ett hjärtstillestånd. Detta efter att hans läkare Conrad Murray hade givit Jackson en dödlig dos av narkospreparatet Propofol.

Jackson har sörjts av en hel värld, men det senaste halvåret har även dokumentären "Leaving Neverland" debatterats vilt. Detta då två idag vuxna män – James Safechuck och Wade Robson – i dokumentären berätta om de sexuella övergrepp som de ska ha blivit utsatta för av Jackson.

Michael Jackson blev 50 år gammal. Bildkälla: Stella Pictures

Låste in sig i badrummet

Nu framkommer det nya uppgifter om Jacksons sista tid i livet. Kort innan sin död så planerade Jackson den stora turnén "This is It". Planen var att Jackson skulle göra hela 50 föreställningar, komplett med nyskrivna låtar och Jacksons klassiska danssteg. Men så blev det alltså inte – tre veckor innan turnéstarten så dog alltså Jackson.

Michael Jackson planerade en turné med 50 föreställningar. Bildkälla: AP Photo/Joel Ryan, file/TT Bild

Enligt Mirror så skulle Jackson från början ha gjort 31 spelningar, men när över 1,5 miljoner människor skrev upp sig för att köpa biljetter så blev det istället 50 spelningar.

Karen Faye var Jacksons makeup-artist under många år, och när hon såg hans turnéschema så tänkte hon direkt "Han kan inte göra det här". Även de närmsta i Jacksons team befarade att stjärnan inte skulle klara av den tuffa turnén.

Michael Jackson blev smalare och skörare för varje dag. Bildkälla: AP Photo/Joerg Sarbach/TT Bild

Repetitionerna var långa och krävande, och Jackson blev smalare och skörare för varje dag. Faye berättade att Jacksons team fick "tvinga upp honom på scen" och försöka lura ut honom från badrummet där han hade låst in sig själv.

Hörde röster och pratade med sig själv

Jacksons producent Kenny Ortega berättar att även han var orolig, och att Jackson mot slutet började prata med sig själv. Han sa "Varför kan jag inte välja" om och om igen. Enligt Ortega hade Jackson även börjat höra röster och trodde att Gud talade till honom.

Matt Fiddes var Jacksons livvakt, och för The Daily Star har han berättat att Jackson var mer och mer orolig över att hans liv var i fara.

– Han var livrädd över att bli dödad på scenen. Han föreslog att han skulle ha på sig en skottsäker väst på scen, sa han.

Michael Jackson ville leverera perfekta shower. Men hans hälsa sa ifrån. Bildkälla: AP Photo/Rusty Kennedy, file/TT Bild

Shoppade för miljoner och tog droger

Förutom ångesten så tampades Jackson med andra problem. Han var en känd shopaholic och när han dog så hade han enligt Mirror cirka 4,6 miljarder i skulder.

Jackson var även beroende av att shoppa på eBay och där brände han pengar på konst, presenter och möbler. Han lånade även stora summor pengar, skriver Mirror.

Lou Ferrigno var Jacksons personliga tränare, och han tror att de stora lånen var en av anledningarna till Jacksons död.

– Han var under en enorm stress, så mycket att jag tror att det dödade honom, berättade han för The Telegraph.

Det var inte bara pressen inför turnén och den ekonomiska stressen som tyngde Jackson.

Han led även av kronisk smärta och svåra sömnproblem. Han hade varit beroende av receptbelagda smärtstillande under flera år. Enligt Mirror så tog han mellan 30-40 Xanax varje natt. Xanax är bensodiazepiner och är beroendeframkallande.

Jackson var även svårt beroende av Propofol, som var det som slutligen tog hans liv. Conrad Murray dömdes till fyra år i fängelse för vållande till annans död.