Molly Hammar i Allsång på Skansen: Här är allt du vill veta

Molly Pettersson Hammar, 23, är en av de svenska stjärnorna som uppträder på Allsång på Skansen ikväll.

Det blir en stjärnspäckad kväll – förutom musik från Molly bjuds vi även på uppträdanden från Laleh, Owe Thörnqvist och Sandro Cavazza.

Och kanske känns Mollys namn bekant? Men du kanske inte riktigt kan placera henne? Nyheter24 har listat det du förmodligen vill veta om den svenska sångerskan!

Idol

Molly Hammar var med och tävlade i TV4:s talangtävling Idol 2011. Hon vann verkligen publikens hjärtan och lyckades ta sig hela vägen till fjärdeplats i tävlingen.

Romans med Robin Stjernberg

Under idol-tiden 2011 uppstod det en romans mellan Molly och en annan deltagare i tävlingen, nämligen Robin Stjernberg. De unga turturduvorna var bara 16 respektive 20 år på den tiden och båda uttalade sig i media och sa att de var kära i varandra.

Melodifestivalen

Trots sin unga ålder har Molly ställt upp i Melodifestivalen två gånger. Första gången hon var med och tävlade var 2015, då med låten ”I’ll Be Fine”. I första deltävlingen hamnade hon på sjätte plats.

Hon var även med och tävlade i mello året därpå, den gången gick hon vidare till Andra chansen.

Molly Hammar uppträder ikväll på Allsång på Skansen. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT

Dotter till två jazzmusiker

Molly har minst sagt musiken i blodet. Hon är nämligen dotter till jazzmusikerna Mimmi Hammar och Andreas Pettersson. Uppväxten präglades av soul och RnB, vilket märks i hennes egen musik.

Senaste året har Molly gjort sig ett namn med sin frigjorda RnB. Hennes EP "Sex" hyllades som 2018 års bästa släpp av Aftonbladet.

Succé i Storbritannien

Molly gör nu musik i London. I våras släppte hon singeln "No Place Like Me", som hon gör tillsammans med Big Narstie, en brittisk rappare.

I en intervju med tidningen Café berättar Molly att hon är en up-n-coming i England.

– Folk i Storbritannien uppskattar generellt röster på ett väldigt fint sätt så jag antar att det är därför jag får den backning jag får här. Jag är väldigt tacksam över det, säger Molly.

Allsång på Skansen visas på SVT1 20:00.