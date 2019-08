10 ikoniska filmscener vi aldrig glömmer

"Come here, lover boy"

"You wanna hear the most annoying sound in the world?"

"I'm flying, Jack!"

Känns replikerna bekanta? Inte så konstigt.

Du känner säkert igen dem från de tidlösa klassikerna Dirty Dancing, Dum och dummare och såklart – Titanic.

Det finns fler filmscener som har etsat sig fast i mångas sinnen och som präglat kulturvärlden under en lång tid.

Nyheter24 listar dem:



The Matrix

Bildkälla: Youtube

Vad är väl en filmklassiker-lista utan The Matrix?

Filmen som fick allas hjärnor att snurra till ordentligt.

Och skjutscenen på taket måste väl ändå klassas som en av vår tids mest välkända filmscener?

Här kan du se den!

Bildkälla: Youtube

Var börjar man ens beskriva scenen där Mufasa dör framför ögonen på lilla Simba? Det var ögonblicket som Disney krossade tusentals barns hjärtan – på ett hänsynslöst sätt.

Här kan du se den!



Psycho

Bildkälla: Youtube

Många av oss är för unga för att ha varit med när Psycho hade premiär 1960.

Men det blev skräckfilmen som rankades som Alfred Hitchcock's mästerverk. Och bilden är självklart från den världsberömda duschscenen, vilket många klassar som en av de första scenerna som porträtterade ett modernt exempel på kvinnomisshandel.

Här kan du se den!



The Dark Knight

Bildkälla: Youtube

Det klassiska ögonblicket när Heath Ledger, skildrandes Jokern, uppenbart obrytt spränger sjukhuset i Gotham.

I slutet av scenen ser man hur Jokern kämpar med att trycka på detonatorn, som inte verkar fungera.

Egentligen var det tänkt att bomben skulle explodera vid första trycket, men eftersom produktionen inte skulle ha råd med ännu en scen så gjorde Ledger det han var bäst på – improvisera.

Här kan du se den!



Titanic

Bildkälla: Youtube

Ingen lista som nämner klassiska filmscener är komplett utan den där Jack (Leonardo Dicaprio) och Rose (Kate Winslet) balanserar på båtkanten.

Trots att det kändes som att ingen kunde vara mer kär i Jack än dig, så var det en hel del tonårshjärtan världen över som brast i takt med tårarna när han sjönk genom vattnet.

Här kan du se den!



Dirty Dancing

Bildkälla: Youtube

"Come here, lover boy", är den berömda repliken som Baby, spelad av Jennifer Grey, mimar till Johnny, Patrick Swayze, under deras intima danssession.

Vid första anblick känns hela dansen väldigt inövad, men faktum är att scenen inte ens var inplanerad. Grey och Swayze passade på att värma upp mellan tagningarna, varpå regissören fångade akten på bild och valde att ta med den i filmen. Tack för det!

Här kan du se den!

Dum och dummare

Bildkälla: Youtube

Våra två favoritidioter. Lloyd och Harry råkar få med sig mannen som varit ute efter dem under en period – och i denna scen lyckas de driva honom till vansinne.

Och det kanske inte kommer som en chock när man talar om Jim Carrey, som under scenen frågar mannen om han vill höra världens mest irriterande ljud (för vem vill inte det?), men enligt uppgifter var hela scenen improviserad.

Här kan du se den!



Harry Potter och dödsrelikerna: Del 2

Bildkälla: Youtube

I sluttampen av Harry Potter-filmerna möter vår favorittrollkarl sin största fiende Voldemort i en (spoiler alert!) sista kamp. Här satt man på nålar, trots att man visste någonstans djupt inom sig att det inte skulle finnas en chans att hela serien slutade med att Harry Potter förlorade mot Voldemort.

Här kan du se den!

The Wolf of Wall Street

Martin Scorsese samlade några av världens hetaste kändisar och gjorde en film om glansen, men även baksidorna, med att vara en riktig haj bland Wall Streets tuffaste rivaler.

En scen där Margot Robbie och Leonardo Dicaprio skildrar Nadine Caridi och Jordan Belfort fick stor uppmärksamhet.

Enligt Robbie var det till en början en utmaning att klä av sig framför kameran. Men när hon fick träffa Caridi, så förstod hon att den slags sårbarheten var essentiell för att göra rollen så autentisk som möjligt.

Här kan du se den!



Quentin Tarantinos "Pulp Fiction" anses, enligt somliga, vara den film som karaktäriserade ordet kultfilm.

Inför förberedelserna av den här dansscenen hade Tarantino varit tvungen att demonstrera dansstegen för Uma Thurman, som hade varit extremt nervös inför att dansa med John Travolta. Även den forne Grease-skådisen erkände att han också hade varit skakig inför inspelningen.

Här kan du se den!



Källor: Screenrant, Factinate, News Au, Bollywoodlife, Independent.