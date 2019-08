Bianca Ingrosso och Alice Stenlöf har tagit en paus.

Sedan vintern 2017 så har Bianca Ingrosso, 24, och Alice Stenlöf, 23, drivit podcasten "Har du sagt A får du säga B". Podden har blivit en enorm succé med nästan en halv miljon lyssnare i veckan, och tidigare i år höll de dessutom en mer än lyckad showcast i Globen.

Men nu undrar alla deras fans vad som är i görningen. Den senaste tiden har tjejernas podcast nämligen uteblivit. Det senaste avsnittet släpptes den 29 juli, och då var det inte Alice och Biancas röster som hördes i avsnittet, utan istället hade de låtit sina assistenter ta över podden.

Alice Stenlöf och Bianca Ingrosso driver podden "Har du sagt A får du säga B". Bildkälla: Instagram/biancaingrosso

Förra veckan skrev Alice på sin Instagram Story att det inte blev någon podcast eftersom "hälsan måste få komma först". Även denna vecka blir lyssnarna utan ett nytt avsnitt.

På Instagram berättar Bianca om beslutet: "Jag har tagit en liten paus från jobbet och sociala medier och bara njuter av livet", skrev hon tidigare i veckan.

Bianca ställde dessutom in sin resa till festivalen Way out west i Göteborg.

"Blev inget Way Out West för mig i år då jag är inne på chill mode i nya lägenheten. Vet btw inte vad det är med mig på senaste tiden men jag är sååååå trött", skrev Bianca på sin Instagram.

Vi hoppas att Bianca snart mår bättre!