ASAP Rocky, eller Rakim Mayers som han egentligen heter, satt häktad misstänkt för misshandel i Sverige under ett par omtumlande veckor tidigare i sommar.



I väntan på dom har den 30-årige amerikanske rapparen fått lämna landet – och återvänt till USA.

Enligt ryktet ska de haft sex

Under senaste tiden har ett särskilt rykte tagit fart bland folk, som handlar om just ASAP Rocky – plus stjärninfluencern Bianca Ingrosso.



Enligt ryktesspridarna ska de två haft sex med varandra vid åtminstone ett tillfälle.



Bianca har nu på sin Instagram-story gått ut och kommenterat ryktet.

Bianca Ingrosso har svarat på sexryktena gällande ASAP Rocky. Bildkälla: Bianca Ingrossos Instagram

"Och lite svar på tal: Det går tydligen ett rykte om att jag legat med Asap Rocky (gråtskratt-emojis). Jag har aldrig ens träffat den karln och så vitt jag vet har väl han suttit i fängelse här under typ hela hans vistelse?? (gråtskratt-emojis)", skriver hon i inlägget.

Oklara omständigheter

Det är oklart hur ryktet har uppstått och i vilken omfattning som det spridit sig.



ASAP Rocky har inte uttalat sig om saken.



