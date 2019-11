I slutet av september var förhållandet mellan Kylie Jenner, 22, och rapstjärnan Travis Scott över, 28. De blev ett par i april 2017 efter att de träffats på Coachella-festivalen.

Kylie och Travis hann vara ihop i en månad innan Kylie blev gravid med parets dotter Stormi Webster, som fyller 2 år i februari nästa år.

Men tidigare i oktober så gick "Keeping up with the Kardashians"-profilen ut med att relationen var över.

Heta dejtandet

Kylie Jenner uppges visa intresse för stjärnrapparen Drake. Bildkälla: Rich Fury/TT

Sedan dess har den nyblivna singeln inte tagit det särskilt lugnt med dejtandet – och det är inte med vem som helst som hon nu synts ihop med.

Nämligen rapstjärnan Drake.

Nyheter24 har tidigare skrivit om att de två höll sig mycket nära varandra på Drakes födelsedagsfest tidigare i oktober.

– De skojade och Kylie skrattade. Hon verkade riktigt glad och på bra humör. Hon och Drake var väldigt bekväma med varandra. Det såg ut att finnas en attraktion mellan dom, sa den andra källan, sa en källa enligt Daily Mail då.

Halloweenflirten

De ska ha varit mer än vänskapliga med varandra på Drakes halloweenfest. Bildkälla: Chris Pizzello/TT

Den här gången har de två synts ihop på Drakes halloweenfest, och de ska ha varit mer än vänskapliga med varandra.

– Kylies och Drakes vänskap gjorde en romantisk vändning nyligen. På hans halloweenfest var de tillgivna mot varandra och uppenbart där som ett par. De har börjat dejta. Han dök också upp på Kendall Jenners födelsedagsfest, uppger en källa enligt US Magazine.

