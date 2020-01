Annica Englunds nya bebisbesked: "Måste få göra vårat"

Influencerprofilen och den tidigare "Big brother"-deltagaren Annica Englund, 29, flyttade nyligen till staden Calgary i Kanada. Anledningen till att hon lämnade Sverige är nämligen att Annica har träffat sitt livs stora kärlek.

Annica trivs som fisken i vattnet borta i Kanada. Bildkälla: Stella Pictures

Annicas pojkvän är den 25-årig hockeyspelaren Elias Lindholm som spelar i ett NHL-lag. Det går riktigt bra för den svenska hockeyhunken – tidigare har Nyheter24 skrivit om hans rejäla miljonlön.

Det var inte allt för länge sedan som Annica valde att visa upp hans namn på sin blogg då hon köpt heliumballonger som formade namnet "Elias".

På sin blogg uppdaterar Annica flitigt sina följare om hur livet rullar på borta i Kanada och hon tycks verkligen trivas med det nya livet. I sitt senaste inlägg skrev hon även om sina framtider med hockeystjärnan och kom då in på det här med barn.

"När det kommer till barn så har det känt så självklart redan från början att vi ska ha det men det är inget som vi diskuterat seriöst för det kommer nog dröja ett tag. Vi båda har ju ganska mycket i våra liv, han kör sitt under vintern och jag mitt under sommaren plus att vi bara varit tillsammans i ett halvår. Känns som vi måste få göra vårat ett tag till", skrev hon och fortsatte:

Annica tog pick, pack samt vovve och drog från Sverige. Bildkälla: Annica Englund Instagram

"Men de som jag tycker är otroligt viktigt och som jag kände var så rätt för oss var att vi båda var på samma plan i livet, hade samma mål och visioner. Vi är väldigt eniga och kommer otroligt bra överens. Vi hjälps åt väldigt mycket och ser alltid till att underlätta för den andra", avslutade hon.

Annica har tidigare sagt att hon planerar att frysa in sina ägg då hon inte riktigt vet när hon vill ha barn. Men att hon vill ha barn tillsammans med sin kärlek – det ser hon som självklart.