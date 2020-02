Artisten Agnes Carlsson vann Idol 2006 och fick efter segern släppa debutsingeln "Right Here, Right Now" som kom etta på singellistan i Sverige.

TOG EN PAUS FRÅN JOBBET

Efter 10 år i branschen när Agnes Carlsson var 26 år gammal och när karriären bara gick framåt bestämde hon sig för att ta en paus från artisteriet.

Agnes hade då hunnit vinna Idol, vara med i Melodifestivalen, ha en internationell karriär och sjunga på Kronprinsessans bröllop. För att bara nämna några saker.

Men nu artisten tillbaka efter pausen.



HAR INTE HAR VARIT SÅ SPIRITUELL TIDIGARE

I kvällens avsnitt av Skavlan berättar artisten vad hon ägnat sig åt under sin paus.

Artisten berättar att hon tidigare inte har varit så "spirituell", men att hon nu upptäckt ett sätt att slappna av bättre.

Bland annat har artisten med sig sin tibetanska "klangskål" till programmet. Agnes berättar att hon upptäckte skålen under en yogaklass.

– Det här är jättebra om man är som mig, som inte mediterar så mycket, men ändå vill bli lugn. Kombinationen mellan vibrationen och ljudet, gör att man väldigt snabbt går ner i ett lugn, säger Agnes Carlsson i Skavlan.

