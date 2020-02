Så mycket pengar fick Paow för sin coach-medverkan i årets PH

Paulina "Paow" Danielsson är verkligen vad man idag man kalla för en tvättäkta dokusåpadrottning. Profilen började blogga redan som 14-åring och hade efter ett par år en av Sveriges största bloggar.

Men karriären sadlade om 2013 då hon klev in i Paradise Hotel och där gick startskottet för en karriär i dokusåpa-Sverige. Och mer skulle det bli.

Paow är idag en väldigt rutinerad dokusåpadrottning. Bildkälla: Stella Pictures

Idag har hon varit med i Paradise Hotel hela fyra gånger – 2013, 2014 (då hon vann) samt 2019 och 2020. Hon har även varit med i Ex on the beach, Lyxfällan, Hemliga beundrare och Temptation Island.

Men hur mycket deg tjänar man egentligen på programmen?

När Paulina gästade Johanna Bladhs program "Blahds bikt" frågade hon Paow hur mycket pengar hon får för varje gång.

– För Temptation Island skulle jag egentligen fått 100 000 men det slutade med att jag fick 50 000. I Ex on the beach fick jag 58 000 och första gången jag var med i Paradise fick jag 30 000. Men som tur är har jag ju även mina sociala medier att leva på, sa hon då.



Men hur mycket fick hon då för 2020-medverkan då hon endast var med som coach?

Det svarade hon på under pressträffen för årets säsong.

– Senaste gångerna av PH har jag fått tresiffrigt belopp så jag kände verkligen varför inte, svarade hon.

Paulina sa sedan att det hon menade var sexsiffrigt belopp. Alltså 100 000 och uppåt.