Melodifestivalen förlängs – gästas av 20 kända artister

Nu är alla deltävlingar i Melodifestivalen avklarade och det börjar dra ihop sig till final. Men innan dess ska det avgöras vilka de fyra sista finalisterna blir i andra chansen.

Där tävlar bidragen i dueller mot varandra och hela fyra bidrag går vidare från andra chansen till finalen. Här kan du läsa mer om alla bidrag som tävlar.



Programmet förlängs

Men förutom att få skicka vidare sina favoriter så bjuds tittarna på något alldeles särskilt i det kommande programmet. På lördagen kommer Melodifestivalen att förlängas då nästan 20 kända artister kommer att uppträda, det meddelar SVT i ett pressmeddelande.

Loreen kommer att uppträda med en unik mash-up av sina tre bidrag i Melodifestivalen. Bildkälla: AP Photo/Sergey Ponomarev/TT

Du som har följt Mello i år har säkert hört att SVT skapat en "Hall of Fame" för artister som gjort extra avtryck i Melodifestivalen genom åren.

Under tävlingens gång har hela 48 artister valts in och nu ska nästan 20 av de invalda artisterna uppträda under andra chansen.

Tomas Ledin kommer att uppträda tillsammans med Björn Skifs. Bildkälla: Fredrik Sandberg / TT

Bland de som kommer att sjunga på scenen finns Loreen, Alcazar, Måns Zelmerlöw, Anna Book och dessutom kommer vi få se ett unik framträdande där Tomas Ledin och Björn Skifs för första gången uppträder tillsammans.

Hör mer om upplägget i klippet ovan.