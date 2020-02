Mello 2020: Här är alla bidrag som tävlar i andra chansen

Alla deltävlingar i Melodifestivalen är nu avklarade och endast finalen återstår. Eller hur vi glömt något nu? Jo, men visst – andra chansen återstår ju ännu!

Lördagen den 29 februari ställs åtta artister mot varandra i de fruktade och älskade duellerna. Endast fyra kan gå vidare – och det är folket som ska bestämma vilka.

Nyheter24 listar vilka bidrag som möter varandra i duellerna.

Anis Don Demina möter Ellen Benediktson och Simon Peyron i Andra chansen. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT, Johan Nilsson/TT

Duell 1: Anis don Demina mot Ellen Benediktson & Simon Peyron

I den första duellen för kvällen har vi några riktiga dängor som möts.

Det är nämligen Anis don Demina med bidraget "Vem e som oss" som ställer upp mot Ellen Benediktson och Simon Peyron med bidraget "Surface".

Malou Prytz möter Paul Rey i den andra duellen. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT, Claudio Bresciani/TT

Duell 2: Malou Prytz mot Paul Rey

Kvällens andra duell ser ut att bli en pangduell den med. Där ser vi den unga, men erfarna Malou Prytz med sitt bidrag "Ballerina" möta Paul Rey med låten "Talking in my sleep".

Vem som kommer att gå vinnande ur duellen? Det får vi se på lördag.

Felix Sandman möter Frida Öhrn i den tredje duellen. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT, Johan Nilsson/TT

Duell 3: Felix Sandman mot Frida Öhrn

I den tredje duellen ser vi Felix Sandman göra upp mot Frida Öhrn. Sandman tävlar med bidraget "Boys with emotions" och Öhrn med låten "We are one".

Mendez feat. Alvaro Estrella mot Drängarna. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT, Pontus Lundahl/TT

Duell 4: Mendez feat. Alvaro Estrella mot Drängarna

I den fjärde och sista duellen ser vi Mendez och Alvaro Estrella i en kamp mot Drängarna. Mendez och Alvaro ställer upp med den dansanta låten "Vamos amigos", och Drängarna lika så med bidraget "Piga och dräng".

