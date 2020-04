View this post on Instagram

Jag finner inga ord, jag är uppriktigt sagt så fruktansvärt ledsen ända in i själen. En vän och kollega som jag har delat både glädje och tårar med har gått bort! En vän med stort hjärta som kommer att lämna ett enormt tomrum hos mig men också hos väldigt många andra. Din röst har tystnat men du kommer för alltid leva kvar i våra hjärtan, precis så som du var, härlig, rolig och busig med glimten i ögat och med hjärtat på rätta stället. Vila i frid Adam❤️ Mina tankar går till hela familjen i denna svåra tid! ❤️