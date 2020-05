View this post on Instagram

Haft en riktigt härlig helg här på @garpenbergsslott med underbar miljö och mat! Allt är ju avbokat på grund av Corona, så stället har vi i stort sett haft för oss själva! ”Och för er som klagar på att kjolen är för kort, kan jag meddela att det är en byxkjol, Så det är alltså shorts under, så nu kan ni släppa den oron” ❤️