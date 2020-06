Bianca Ingrosso i tårar efter psykologens ord: "Visst inte om det"

Pengar rullar in som det ska för Bianca Ingrosso.

Under 2019 gjorde hennes bolag "Bianca Ingrosso AB" en riktig supervinst, 27 miljoner kronor för att vara exakt.

Det rapporterar Svenska Dagbladet, som tagit del av bolagets årsredovisning.

FÖRDUBBLAD OMSÄTTNING

Av årsredovisningen framkommer det att bolaget haft en omsättning på totalt 34 miljoner kronor.

Det här är drygt en fördubbling från 2018, då bolagets intäkter landade på 17,5 miljoner kronor, skriver Svenska Dagbladet.

Bianca Ingrosso. Bildkälla: TT/Nyhetsbyrån

Bianca är just nu en av landets mest framgångsrika kvinnor och alla företag fullkomligt drar i henne. Hon arbetar som både programledare, Influenser, ambassadör och är även ansiktet utåt för CAIA Cosmetics.

Men trots att Bianca är så pass framgångsrik med massor av människor omkring sig så berättade hon nyligen att hon känner sig väldigt ensam. Detta kom fram efter att hon varit på sitt andra besök hos sin nya psykolog.

Bianca bryter ihop. Bildkälla: Youtube

– Jag har inte så mycket nya vänner och är inte den personen som har lätt för att vara spontan, haka på saker och bara helt enkelt följa med. Och jag har så himla svårt att släppa in folk, berättar hon.

Sedan bryter hon ihop i tårar.

– Visste inte ens om att jag kände så här kring detta. Jag ville väl mest prata om det här om någon där ute känner igen sig. Vi kanske kan vara ensamma tillsammans. Sorry for ett stort break down men är nog massa hormoner, säger hon.