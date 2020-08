Influencern Bianca Ingrosso är inte den som är blyg av sig. I realityprogrammet "Wahlgrens värld" kan man se influencern prata om allt från sex till pengar och kärlek.

Det finns dock en sak Ingrosso vägrar att ställa upp på i programmet. Ja, hon hatar det så pass mycket att det till och med är inskrivet i hennes avtal med kanal 5.

"Det går inte"

Det är i SVT-programmet "Kvartsamtalet" med Parisa Amiri som Ingrosso avslöjar den specifika detaljen i sitt tv-avtal.

I samtalet berättar Bianca att hon får mycket förfrågningar om att medverka i film och tv-serier. Bianca tackar dock konsekvent nej.

– Jag vågar inte. Oj så pinsamt om jag skulle komma på set och vara kass, säger Bianca.

Hon fortsätter och beskriver hur rädslan till och med påverkar arbetet med "Wahlgrens värld":

– Nu står det i mitt avtal att "vi gör inga omtagningar" för det är det värsta jag vet. I början var det mycket att "vi ska göra det här", "nu måste vi filma från en annan vinkel" och det är no can do. Det går inte, jag hatar att skådespela.



