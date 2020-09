Timothy Stokely, 37, är mannen som har grundat sidan OnlyFans. Där kan personer sälja bilder, videos och annat material till sina följare för en månadskostnad.

OnlyFans anses mest vara en vuxensida där det säljs avklädda bilder och klipp. Men stjärnor som till exempel Cardi B använder sig av sajten för att skapa en mer intim relation till sina fans – utan sexbilder.

Blac Chyna är en av de som blir rika på OnlyFans. Hon säljer bland annat videos på sina fötter till fotfetischister. Bildkälla: Instagram/blacchyna

Drar in miljarder

Under den rådande Coronapandemin har Stokely blivit vansinnigt rik då många sitter hemma och gluttar snusk dagarna i ända. Enligt The Sun så har Stokely dragit in miljarder åt sidan och själv tjänat en rejäl hacka.

Artisten Aaron Carter säljer även han sexbilder på OnlyFans. Bildkälla: Stella Pictures.

Stokely startade OnlyFans efter att han tidigare grundat BDSM och fetisch-sidan GlamWorship år 2011, och därefter startade han Customs4U – en sida där användarna kunde betala porrstjärnor för material, skriver The Sun.



Under sin tid i porrbranschen har Stokely sett både det ena och det andra.

– Jag har sett över en miljon porrfilmer. Man blir immun mot konstiga saker. Det är en fara med yrket, ska Stokely ha sagt om sina erfarenheter, skriver Daily Mail.