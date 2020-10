Antonija Mandir om uppbrottet: "Ångesten äter upp mig inifrån"

Förra veckan meddelade influencern Antonija Mandir, 24, och Jack Stengel-Dahl, 24, att de efter fyra år ihop har valt att gå skilda vägar. De möttes då av enormt stöd från följare, vänner och profiler.

Antonija och Jack träffades på inspelningen av "Ex on the Beach" 2017 och har sedan dess varit ett par. De har bott ihop och varit väldigt bjussiga med att dela med sig av sin vardag.

Nu berättar Antonija om varför det tog slut och känslorna kring uppbrottet.

Antonija och Jack går skilda vägar efter 4 år ihop. Bildkälla: Instagram.

"Så psykiskt ont att det gör fysiskt ont"

I en ny video på Antonijas youtube öppnar hon upp sig för följarna om hur hon mår. Det är med tårar i ögonen och gråter i halsen som hon berättar att hon aldrig gått igenom ett breakup tidigare och därför inte vet vad hon ska ta sig till.

– Jag har så mycket ångest, det äter upp mig inifrån, berättar hon.

Antonija fortsätter och berättar att hon inte känner igen sig själv längre, då hon inte orkar träna eller anstränga sig längre.

– Jag har så psykiskt ont, så att det gör fysiskt ont, säger hon.

Antonija berättar hur tufft det är att gå igenom ett breakup. Bildkälla: YouTube.

Stöd från vänner och följare

Antonija berättar att hon gjort allt hon kan och kämpat i förhållandet med Jack, men att det inte funkade tillslut, då de inte hade det bra. Hon understryker att man ibland måste göra saker för sin egen skull.

– Det krävs två för att ett förhållande ska fungera, säger hon.

Antonija tackar för allt stöd hon har fått från sina följare i form av meddelanden och berättar att hon haft vänner omkring sig de senaste tre veckorna.

– Det kommer bli bra, jag behöver bara tid, avslutar hon.