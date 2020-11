Vilka är hitsen som Ana Diaz har skrivit? Vi har listan

I säsongspremiären av Så mycket bättre fick Ana Diaz sin hitlåt "100" tolkad av Lisa Nilsson. Foto: Karl Melander/TT

Ana Diaz, 43, är högaktuell i "Så mycket bättre", där hon redan hunnit tolka Plura Jonssons hit "Vår lilla stad".

Vi har tidigare kunnat berätta att Diaz, innan den egna solosatsningen, har skrivit låtar till flera världskända artister och grupper.



Men vilka hits är det hon varit med och skrivit då? Här kommer några exempel!



Med på Zara Larssons senaste album fanns en av Ana Diaz's låtar. Foto: Stella Pictures

Zara Larsson

I mars 2017 släppte världsstjärnan Zara Larsson albumet "So good" – och med på låtlistan fanns "Funeral", som Ana Diaz varit med och skrivit.

"Zara Larssons album är ute och vår bebis "Funeral" är med på det", skrev Diaz på sin Instagram i samband med att albumet kom ut.

Alexandra Burke har samarbetat med flera stora namn – varav ett är Ana Diaz. Foto: Stella Pictures

Alexandra Burke

Sångerskan Alexandra Burke har gjort samarbeten med stjärnor som Pitbull och Flo Rida. I Sverige fick hon sitt stora genombrott med låten "Bad boys" som släpptes 2009.

För två år sedan släpptes låten "Maybe it's you" – och där står Ana Diaz med som en av låtskrivarna.

Ana Diaz och Loreen har varit vänner i flera års tid. Foto: Instagram/ananasdiaz

Loreen

2012 kammade Loreen hem vinsten i Eurovison Song Contest med låten "Euphoria" – och bara några månader senare släpptes albumet Heal.

Den fjärde singeln på debutalbumet var skriven av bland annat Ana Diaz och heter "Crying out your name".

Albumet "Britney Jean" producerades av bland annat Sia och Will.i.am. Foto: Stella Pictures

Det är inte alla som har skrivit låtar åt Britney Spears – men Ana Diaz är en av dem.

Med på albumet Britney Jean som släpptes 2013 fanns låten "Alien", som är skriven av bland annat Diaz.

Ana Diaz har skrivit flera låtar till sångerskan Agnes, bland annat "One last time" (2013) och "Nothing can compare" (2019).

På Diaz's Instagram ses de umgås redan i december 2012.

