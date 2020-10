Stjärnorna du glömt slog igenom i Idol

Tove Styrke

Pop-prinsessan Tove Styrke, 27, är en av deltagarna i årets säsong av Så Mycket Bättre. Hon har flera stora hits som "Say My Name" och den gamla favoriter "White Light Moment".

Men visste du att Tove slog igenom i Idol som 16-åring?

Hon kom nämligen på tredje plats bakom Calle Kristiansson och Erik Grönwall, som vann.

Tove Styrke uppträdde på festivalen Lollapalooza 2019. Bildkälla: Magnus Andersson/TT.



Tove Styrke i duet med vinnaren Erik Grönwall i Idol 2009. Bildkälla: ANDERS WIKLUND / TT.

Linnéa Henriksson

Linnéa Henriksson, 33, är idag en av Sveriges största artister. Hon har varit med i Så Mycket Bättre och även varit programledare för Melodifestivalen 2020 tillsammans med David Sundin och Lina Hedlund.

Faktum är att även Linnéa har varit med i Idol. 2010 tävlade hon mot bland annat Andreas Weise och Daniel Norberg. Linnéa kom på fjärde plats i tävlingen men på första plats i svenska folkets hjärtan.

Linnea Henriksson ledde melodifestivalen 2020. Bildkälla: Stella Pictures Linnéa Henriksson i idol 2010. Bildkälla: Stig-Åke Jönsson / TT.

Daniel Norberg

Komikern och Youtubern Daniel Norberg, 30, är mest känd för sina Melodifestivalen-parodier som han och hans bror Emil Norberg publicerat på YouTube sedan 2014.

Han har varit programledare för Minimello och även medverkat i Let's Dance, där han kom tvåa.

2018 var Daniel även programledare för humorprogrammet Mumbo Jumbo.

Men visste du att Daniel även har varit med i Idol? Det är sant! 2010 kom han faktiskt på åttonde plats i programmet.

Daniel Norberg på Fotbollsgalan 2019. Bildkälla: Christine Olsson/TT.

Daniel Norberg hamnade på plats åtta i Idol 2010. Bildkälla: Stella Pictures.

Mariette

Sångerskan Mariette Hansson, 37, är ett välkänt ansikte då hon medverkat i Melodifestivalen hela fyra gånger och varje gång tagit sig till final. Hon utseddes till årets homo på Gaygalan 2010 och är en förebild för många.

2009 kom hon på fjärdeplats i Idol, samma år som Tove Styrke medverkade.

Mariette uppträder på schlagerkvällen på Stockholm Pride 2020. Bildkälla: Stina Stjernkvist/TT.

Mariette hamnade på fjärde plats i Idol 2009. Bildkälla: Stig-Åke Jönsson/TT.

Måns Zelmerlöw

Måns Zelmerlöw, 34, är ju faktiskt en av Sveriges mest folkkära artister. Under sin karriär har han hunnit göra ungefär... allt. Ja, han har i princip medverkat i alla tv-program som är möjligt för en svensk artist.

Måns har varit programledare för Sommarkrysset, Melodifestivalen och Allsång på Skansen. Han är även en av de sex svenska artister som vunnit hela Eurovision Song Contest.

Han vann även första säsongen av Let's Dance år 2006. Detta var bara ett år innan han gjorde sin debut i svenskarnas tv-apparater.

2005 hamnade Måns nämligen på femte plats i Idol, samma år som Agnes vann.

Måns Zelmerlöw uppträder på Allsång på Skansen 2020. Bildkälla: Christine Olsson/TT.

Måns Zelmerlöw hamnade på femte plats i Idol 2005. Bildkälla: Janerik Henriksson/TT.

Loreen

Artisen Lorine Zineb Noka "Loreen" Talhaoui, 36, är ytterligare en av de sex svenska bidrag som vunnit Eurovision Song Contest. Med låten Euphoria slog hon rekord i flest tolvor, hela 18 stycken.

Även Loreens karriär hade sitt startskott i just Idol. Hon medverkade 2004 i den allra första säsongen av programmet och slutade på fjärde plats.

Detta var samma år som Darin hamnade på andra plats och Daniel Lindström, som senare blev Loreens pojkvän, tog hem segern.

Loreen uppträder på Polarpriset 2018. Bildkälla: Stella Pictures.

Loreen medverkade i den första säsongen av Idol. BERTIL ERICSON/TT.

Amanda Jenssen

Jazz och sould-drottningen Amanda Jenssen, 32, är en mycket folkkär artist som sålt flera album som hamnat i topplistorna. 2014 medverkade hon i programmet Så Mycket Bättre och blev mycket hyllad för sina tolkningar av bland annat låten "När Vi Gräver Guld I USA" av GES och "Calleth You, Cometh I" av The Ark.

2007 snubblade hon på mållinjen i Idolfinalen med Marie Picasso, men var definitivt den deltagare som fick störst karriär efter programmet.

Amanda Jenssen 2014. Stella Pictures.

Amanda Jenssen hamnade på andra plats i Idol bakom Marie Picasso. Bildkälla: JESSICA GOW / TT.

Agnes

Agnes Carlsson, 32, vann Idol som 17-åring 2005. Efter det följde en raketkarriär i både Sverige och internationellt. Hennes första singel "Right Here, Right Now" sålde platina i Sverige.

2009 släppte hon låten "Release Me" som sålt nästan en miljon exemplar världen över.

2010 uppträdde hon på kronprinsessan Victorias och Prins Daniels bröllop, med låten "When You Tell The World You're Mine", tillsammans med Björn Skifs. 2013 var hon med i Så Mycket Bättre.

Agnes på Allsång på Skansen 2020. Bildkälla: Stina Stjernkvist/TT.

Agnes vann idol 2005, 17 år gammal. Bildkälla: Anders Wiklund / TT.

Kevin Walker

Kevin Walker, 31, är en man med många talanger. Inte nog med att han spelar i Djurgårdens IF, han gick även ut som vinnare i Idol 2013.

Sedan dess har han både spelat fotboll och släppt musik. Faktum är att han släppts nya singlar varje år sedan han vann Idol, förra året släppte han låten "Maybe I".

Kevin Walker spelar för Djurgården IF. Bildkälla: Anders Wiklund/TT.

2013 vann Kevin Walker idol. Bildkälla: JESSICA GOW/TT.

Darin

Darin Zanyar, 33, är en av Sveriges bäst säljande artister. Han började skriva låtar som 14-åring och 17 år gammal medverkade han i den första säsongen av Idol, 2004. Där hamnade han på andra plats.

Sedan dess har Darin släppt otaliga låtar och album som nått svensktoppen.

2012 var Darin med i Så Mycket Bättre och gjorde succé med sina versioner av låtar som Olle Ljungstöms "En Apa Som Liknar Dig" och Magnus Ugglas "Astrologen".

Darin uppträder på Allsång på Skansen 2020. Bildkälla: Stella Pictures.



Darin kom tvåa i Idol 2004. Bildkälla: FREDRIK PERSSON/TT.

Lisa Ajax

Lisa Ajax, 22, har medverkat i Melodifestivalen tre gånger och gått till finalen varje gång. Idag har hon en egen YouTube-kanal och uppträder på många galor.

2004 kom den första säsongen av Idol i Sverige och sexåriga Lisa sa då att hon tänkte söka till programmet så fort hon fyllt 16, vilket hon gjorde.

2014 var hon den yngsta deltagaren någonsin med att vinna Idol, 16 år gammal.

Lisa Ajax. Bildkälla: Stella Pictures.