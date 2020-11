Det var för lite mer än en månad sedan som Margaux Dietz, 30, släppte barnboken "Arnold reser till Sydafrika". Den handlar om hennes son Arnold och vad som händer under hans resa till Sydafrika.

Boken har väckt massiv kritik, då flera profiler har reagerat på att Arnold under sin resa bara träffar andra vita människor.

Paula Dahlberg driver Instagramkontot Vardagsrasismen. För ett par dagar sedan kommenterade hon Dietz bok så här:

"This is whiteness for you. Att vara normen. Att inte behöva tänka efter kring målgrupp eller representation. Att kunna göra en bok om en resa till ett land där svarta är i klar majoritet och ändå inte få med en enda svart karaktär. Det är så dåligt att det blir skrattretande".

Det feministiska och antirasistiska kontot @yenielvera var inne på samma spår:

"Detta är bara så sjukt provocerande. Detta är den exkluderande vardagen som denna bok speglar".

"Ett rekord i smaklöshet"

I Helsingborgs Dagblad sågades boken rejält. Shora Esmailian kallar "Arnold reser till Sydafrika" för "ett rekord i smaklöshet" och uppmanar föräldrar att "skydda sina barn från den här boken".

I kommentarsfältet på Margaux Instagram har debatten även blossat upp rejält. Några reaktioner har lydit så här:

"Det är en barnbok, men bara för vita barn"

"Usch jag blir så ledsen att detta ens är sant"

"Du väljer alltså medvetet att inte porträttera människor som lever i Sydafrika? Radera dem från deras egna kontext? Medan du och din familj upplever deras land och kultur?"

"Denna bok finns ju redan i förskolorna. Barnen kommer ju tro att i Sydafrika där finns det djur och...vita människor. Thats it. Alltså tillhör Sydafrika de vita. Så skrämmande. En apartheidbok för de allra minsta??"

Bokförlaget: "Inte lyckats"

På Instagram svarade Margaux på kritiken med ett kort uttalande:

"Jag uppskattar att ni reagerar på en viktig fråga dvs betydelsen av mångfald. “Arnold reser till Sydafrika” porträtterar endast min egen familj som består av min examen, min mor, min styvfar, min son och jag själv. Det finns inga utomstående med i boken”.

Men på Margaux bokförlag Bookmark är man något mer lyhörd för kritiken, och i en kommentar till Göteborgs-Posten skriver förlagschefen Claes Ericson att de tar fullt ansvar för sin utgivning, och nu i efterhand förstår de att utgivningen av boken borde ha "gjorts med större omtanke om viktiga frågor som representation och vithetsnormer".

Ericson skriver vidare till Göteborgs-Posten:

"Vi inser att vi, trots att vår avsikt med den här boken aldrig var menad att göra skada, har en passivitet under utgivningen, och en oförmåga att se utöver vårt egna perspektiv, och att vi därmed inte har lyckats med att skapa en bok som skulle kunna inkludera på ett annat sätt”.

