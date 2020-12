Här är hela startfältet i Melodifestivalen 2021

Idag stod startfältet för årets Melodifestivalen klart – och man utlovar en stor och färgsprakande show.

Just i år blir tävlingen dessutom historiskt spännande, enligt tävlingsproducent Karin Gunnarsson:

– Dessutom kommer det att skrivas Mello-historia när "The Mamas" och "Dotter" deltar igen: Aldrig tidigare har en vinnare och en tvåa från samma år mötts året därpå, säger hon i ett pressmeddelande från SVT.

Vinnarsugna veteraner får dessutom sällskap i rutan av "den ultimata killkampen", som Gunnarsson kallar den.

The Mamas är en av flera veteraner som gör comeback i Melodisfestivalen. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Hela listan

Är du nyfiken på det kompletta startfältet i Melodifestivalen 2021? Här kommer det!

Startfältet i bokstavsordning på låttitel. (Deltävlingar och startordning presenteras senare)

Låt: 90-talet

Artist: WAHL feat. SAMI

Låtskrivare: Sami Rekik, Christopher Wahlberg, Josefin Glenmark, Jesper Welander, Andreas Larsson

Låt: All Inclusive

Artist: Sannex

Låtskrivare: Greta Svensson, Hans Thorstensson

Låt: Allting är precis likadant

Artist: Lovad

Låtskrivare: Mattias Andréasson, Alexander Nivek, Lova Drevstam, Albin Johnsén



Låt: Baila Baila

Artist: Alvaro Estrella

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Linnea Deb, Jimmy "Joker" Thörnfeldt

Låt: Beat Of Broken Hearts

Artist: Klara Hammarström

Låtskrivare: David Kreuger, Fredrik Kempe, Niklas Carson Mattson, Andreas Wijk



Låt: Behöver inte dig idag

Artist: Clara Klingenström

Låtskrivare: Clara Klingenström, Bobby Ljunggren, David Lindgren Zacharias

Låt: Best Of Me

Artist: Efraim Leo

Låtskrivare: Efraim Leo, Cornelia Jakobsdotter, Amanda Björkegren, Herman Gardarfve

Låt: Contagious

Artist: Mustasch

Låtskrivare: Ralf Gyllenhammar, David Johannesson

Låt: Dandi dansa

Artist: Danny Saucedo

Låtskrivare: Danny Saucedo, Karl-Johan Råsmark

Låt: Den du är

Artist: Elisa

Låtskrivare: Bobby Ljunggren, Ingela Pling Forsman, Elisa Lindström

Låt: Every Minute

Artist: Eric Saade

Låtskrivare: Eric Saade, Linnea Deb, Joy Deb, Jimmy "Joker" Thörnfeldt



Låt: Fingerprints

Artist: Nathalie Brydolf

Låtskrivare: Andreas Stone Johansson, Etta Zelmani, Laurell Barker, Anna-Klara Folin

Låt: Good Life

Artist: Tess Merkel

Låtskrivare: Tony Malm, Tess Merkel, Palle Hammarlund, Mats Tärnfors

Låt: Horizon

Artist: Jessica Andersson

Låtskrivare: David Kreuger, Fredrik Kempe, Markus Lidén, Christian Holmström

Låt: In The Middle

Artist: The Mamas

Låtskrivare: Emily Falvey, Robin Stjernberg, Jimmy Jansson

Låt: Little Tot

Artist: Dotter

Låtskrivare: Johanna ”Dotter” Jansson, Dino Medanhodzic

Låt: New Religion

Artist: Anton Ewald

Låtskrivare: Jonas Wallin, Joe Killington, Anton Ewald, Maja Strömstedt

Låt: Om allting skiter sig

Artist: Emil Assergård

Låtskrivare: Emil Assergård, Jimmy Jansson, Jimmy ”Joker” Thörnfeldt, Anderz Wrethov, Johanna Wrethov

Låt: One Touch

Artist: Kadiatou

Låtskrivare: Joy Deb, Linnea Deb, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Anderz Wrethov

Låt: Pretender

Artist: Lillasyster

Låtskrivare: Isak Hallén, Jakob Redtzer, Martin Westerstrand, Ian Paolo Lira, Palle Hammarlund

Låt: Rena rama ding dong

Artist: Eva Rydberg & Ewa Roos

Låtskrivare: Göran Sparrdahl, Kalle Rydberg, Ari Lehtonen

Låt: Rich

Artist: Julia Alfrida

Låtskrivare: Julia Alfrida, Jimmy Jansson, Melanie Wehbe

Låt: Still Young

Artist: Charlotte Perrelli

Låtskrivare: Thomas G:son, Bobby Ljunggren, Erik Bernholm, Charlie Gustavsson

Låt: Tears Run Dry

Artist: Patrik Jean

Låtskrivare: Herman Gardarfve, Patrik Jean, Melanie Wehbe

Låt: The Missing Piece

Artist: Paul Rey

Låtskrivare: Fredrik Sonefors, Laurell Barker, Paul Rey

Låt: The Silence

Artist: Frida Green

Låtskrivare: Anna Bergendahl, Bobby Ljunggren, David Lindgren Zacharias, Joy Deb

Låt: Tänker inte alls gå hem

Artist: Arvingarna

Låtskrivare: Stefan Brunzell, Nanne Grönvall, Thomas G:son, Bobby Ljunggren

Låt: Voices

Artist: Tusse

Låtskrivare: Joy Deb, Linnea Deb, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Anderz Wrethov