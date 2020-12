Julianne Moore fick sparken från "Can You Ever Forgive Me?". Rollen gick till Melissa McCarthy som blev Oscarsnominerad för sin insats.

– Jag lämnade inte den filmen självmant. Jag fick sparken. Nicole (regissören, reds. anm) sparkade mig. Det är sanningen. Jag tror inte hon gillade vad jag gjorde. Hennes idé om karaktären var annorlunda från min tanke, så hon sparkade mig, berättade Julianne för Andy Cohen i en tv-intervju, uppger Hollywood Reporter.

Senare framkom det att Julianne hade velat ha på sig en "tjockdräkt" och lösnäsa för att se mer ut som karaktären, något som regissören inte var så förtjust i.

Julianne Moore ville bära "tjockdräkt" och lösnäsa. Det ville inte regissören se henne i. Bildkälla: Stella Pictures

Klipptes bort helt

Under metoo-hösten 2017 så riktades allvarliga anklagelser mot Kevin Spacey. En man hävdade att han som 14-åring blev utsatt av sexuella övergrepp av Spacey.

Fler än 30 män anklagade sedan Spacey för flera olika sorters övergrepp genom åren. Detta resulterade givetvis i att Spacey fick sparken från Netflix-succén "House of cards", något som The Verge skrev om då.

Han klipptes även bort från filmen "All the money in the world".

Kevin Spaceys karriär fick ett abrupt slut efter att han anklagades för flera sexuella övergrepp. Bildkälla: Stella Pictures

År 2007 blev Anne Hathaway erbjuden huvudrollen i filmen "Knocked up", men hon ersattes av Katherine Heigl. Anledningen till det var att Anne hade svårt att sätta sig in i hur det är att föda barn, har hon berättat för Allure. Och tja, det är ju en något av en central del i filmen.

Anne Hathaway var inte helt rätt match för rollen. Bildkälla: Stella Pictures

År 2011 så levde Charlie Sheen onekligen rövare. Han drog i sig mängder av kokain, festade med porrstjärnor och slog sönder hotellrum.

Hans olika nervsammanbrott, utlösta av alkohol och droger, avlöste varandra i en rasande fart. Slutligen resulterade det i att Sheen fick sparken från "2 1/2 män" där han sedan 2003 hade spelat huvudrollen, något som då rapporterades av bland annat The Guardian.

Charlie Sheens galna upptåg blev för mycket. Bildkälla: Stella Pictures

Vägrade inse att han fått sparken

Idag är Christian Bale synonym med sin ikoniska roll som Patrick Bateman i "American Psycho". Men det var inte alltid självklart att det skulle bli just så. Processen att hitta rätt man för rollen var lång och utdragen, och det bestämdes att Bale skulle spela Bateman.

Sedan blev Leonardo DiCaprio ledig och Bale fick då sparken. Men Bale gav inte upp tanken på att det skulle vara han som gjorde filmen.



– Jag är ju britt så jag går aldrig på gym, men för den rollen så var ju en del av det att jag skulle träna mycket. Jag fortsatte att gå på gymmet varje dag för jag tänkte att "åh, jag kommer absolut att göra filmen", sa Bale till Wall Street Journal.

Och rätt fick han alltså till slut.

Christian Bale som Patrick Bateman. Bildkälla: Stella Pictures.

Jämförde regissören med Adolf Hitler

Megan Fox fick sparken från "Transformers: Dark of the Moon" efter att hon bland annat sagt att regissören Michael Bay var som "Hitler under inspelningarna" samt att det var en "mardröm att jobba med honom", skrev Huff Post. Megan ersattes av Rosie Huntington-Whiteley.

Megan Fox fick sparken efter att hon jämfört regissören med Adolf Hitler. Bildkälla: Stella Pictures.

Shannen Doherty var känd för att hamna i slagsmål med både den ena och den tredje under inspelningarna av "Beverly Hills, 90210". Till slut fick Tori Spelling – som spelade Donna i serien – nog. Hon ringde då sin pappa Aaron Spelling som producerade serien och bad honom sparka Shannen.

Det har även pratats om att en anledningen till att Shannen fick sparken var att hon klippte håret utan att fråga om lov, skriver Entertainment Weekly.

Shannen Doherty och Luke Perry i Beverly Hills. Bildkälla: Stella Pictures.

"En varg i ett hönshus"

Edward Norton såg vi i "The Incredible Hulk" år 2008. Men det blev ingen fortsättning för Norton i Marvel-universumet.



Edward Norton var nämligen smärtsamt jobbig att ha att göra med. En källa för Deadline har beskrivit att Norton var “en varg i ett hönshus” under inspelningen. Han försökte även skriva om manuset, något som han är känd för att göra när han får feeling.

Enligt Looper skrev han om manuset åt både sig själv och Anthony Hopkins när de gjorde filmen "Röd drake" – något ingen hade bett honom att göra.

Norton fick sedermera sparken från "Avengers"-filmen och ersattes av Mark Ruffalo.

Edward Norton må vara en av världens mest framstående skådisar. Men han är en jobbig jävel att ha att göra med. Bildkälla: Stella Pictures.

Drack smält lyxglass för att gå upp i vikt

Ryan Gosling skulle spela pappan Jack Solomon i filmen "The Lovely Bones", men fick chockartat sparken av regissören Peter Jackson. Anledningen? Ryan hade nämligen gått upp 27 kilo inför rollen eftersom han tänkte att karaktären var lite kraftigare.

Ryan drack smält Haagen Dazs-glass för att släcka törsten – allt för att lägga på sig de åtråvärda kilona. Problemet var bara att Jackson och Ryan inte hade diskuterat det hela innan.

– Jag dök upp på inspelningen, och jag hade missförstått allting. Så då var jag tjock och arbetslös, har han berättat, skriver Hollywood Reporter.

Ryan Gosling gick upp nästan 30 kilo i "onödan". Bildkälla: Stella Pictures.

Taylor Momsen retade gallfeber på många med sin störiga karaktär Jenny Humphrey i "Gossip Girl". Men även i verkligheten var Taylor omöjlig att ha att göra med. Hon var helt enkelt opålitlig och störig under inspelningen, skrev Hollywoodlife. Så det blev sparken för Taylor.

Taylor Momsen fick sparken från det ordinarie "Gossip Girl"-gänget under den fjärde säsongen. Bildkälla: Stella Pictures.

Terrence Howard skrev på för att göra tre Iron Man-rullar. Men ett tjafs om stjärnans lön gjorde att Howard slutligen fick sparken och ersattes av Don Cheadle år 2010, skriver Looper.

Terrence Howard. Bildkälla: Stella Pictures.

Kunde inte sluta kickboxas

Det finns många skrönor om varför Jean-Claude Van Damme fick sparken från rollen i Predator. En av de mest ökända myterna är att Jean-Claude inte kunde sluta kickboxas. Han ville verkligen att hans karaktär skulle vara en "kickboxer-utomjording från yttre rymden" men producenten Joel Silver var inte förtjust i den idén.

Andra anledningar till att han fick gå var att Van Damme helt enkelt inte stod ut i den varma och obekväma dräkten han skulle bära, skriver Hollywood Reporter.

Van Damme ersattes av Kevin Peter Hall.

Jean-Claude Van Damme. Bildkälla: Stella Pictures

Från 1984 till 1991 spelade Lisa Bonet karaktären Denise Huxtable i "The Cosby Show". Men efter att hon gjorde en nakenfotografering för ett magasin så fick hon sparken från familjeserien, skriver

Lisa Bonet, längst till höger, fick sparken från Cosby. Bildkälla: Stella Pictures

Sylvester Stallone erbjöds rollen som Axel Foley i "Beverly Hills Cop". Men Syl förstörde allt för sig själv genom att försöka skriva om sin roll och manuset, rapporterade Cinema Blend.

Stallone fick sparken och ersattes av Eddie Murphy, och rollen blev en rejäl inkomstkälla för Murphy som tjänade flera hundra miljoner kronor



Sylvester Stallone. Bildkälla: Stella Pictures.

