De är världens otrevligaste kändisar: "Hon bara skrek"

Tidigare i år började det på sociala medier att pratas om hur otrevlig den så älskade tv-stjärnan Ellen DeGeneres är. En Twitter-tråd där Ellen kallades för "en av de elakaste människorna i världen" spreds snabbt och fick över 2 000 svar. Därefter rasade vittnesmålen in. Ellens tidigare livvakt berättade bland annat att Ellen inte pratar med "vanliga människor".

– Hon är väldigt kall och förminskar alla personer som inte hör till hennes innersta krets, berättade han.

Ellen DeGeneres har inte tid för vanliga människor. Bildkälla: Stella Pictures

Blev matad med choklad på inspelningen

Austin Powers-stjärnan Mike Myers har försvunnit något från rampljuset. Detta då han helt enkelt är omöjlig att ha att göra med. Skådespelerskan Amy Hill, som spelade mot Mike i filmen "The cat in the hat" har berättat om sin upplevelse med Myers.



– Han var alltid sen och vi väntade alltid på honom. Det var en hemsk mardröm att jobba med honom. Han lärde inte känna någon utan var bara med "sitt" folk och sen gick han. En person förvarade hans chokladbitar i en liten matlåda. Varje gång Mike behövde en bit choklad kom mannen springande och matade honom med choklad, berättade hon i en intervju med A.V Club, skriver Independent.

Mike Myers gjorde inte så bra intryck. Bildkälla: Stella Pictures

Sandra Bullock är kanske inte någon man ska fråga om en autograf på stan. Det blev en rullstolsburen krigsveteran varse när han en sommar bad om Bullocks autograf. Krigsveteranens hustru Denise Kodes berättade för Star Magazine att hon och maken stötte på Sandra i Boston år 2012 då hon spelade in filmen "The heat".



– Hon var så otroligt otrevlig. Hon täckte sitt ansikte och skrek på honom. Han ville bara ha en autograf och hon bara skrek på honom, berättade Denise.

De som blev ögonvittnen till händelsen var chockade, skrev Star.

Sandra Bullock skrek rakt ut på en rullstolsburen krigsveteran. Bildkälla: Stella Pictures

Kendall Jenner är inte drömgästen om du driver en restaurang. År 2014 blev hon förbannad över att hon då, som underårig, inte blev serverad alkohol på en lyxrestaurang i New York.

Då stormade hon ut och struntade i att betala sin nota på flera hundra kronor. När personalen hann i kapp henne och påpekade att hon inte betalat så kastade hon pengar på personalen.

Kendalls advokat menade senare att Kendall hade varit jättetrevlig och betalat för sig. Några år senare uppmärksammades Kendall igen då hon inte dricksat personalen, något som uppmärksammades av Grazia Magazine.

Kendall Jenner verkar van vid att få precis vad hon vill. Bildkälla: Stella Pictures

Ville förnedra servitris för 10 000 kronor

Tobey Maguire är välkänd inom pokerkretsarna i kändisvärlden, och Molly Bloom, som serverade på flera pokerkvällar där Tobey deltog, har kallat honom för "den sämsta dricksaren, den bästa spelaren och den absolut värsta förloraren". Vid ett tillfälle ville han betala Molly 10 000 kronor för att förnedra Molly. Han ville att hon skulle låta som ett djur, något som Vanity Fair har rapporterat om.

– Du måste göra något för att förtjäna pengarna. Låt som en säl som vill ha fisk. Jag skojar inte. Vad är det för fel? Är du för rik nu? Du vill inte låta som en säl för tio tusen kronor? Woooow, du måste verkligen vara rik nu, kom igen, Låt som en säl nu sa, Tobey och höll pokermarker över Mollys huvud.

Tobey Maguire var inte särskilt trevlig vid spelbordet. Bildkälla: Stella Pictures

Under metoo riktade flera kvinnor anklagelser mot Jared Leto, något som Nyheter24 skrev om här. Förutom de väldigt grova anklagelserna mot Leto så är han även ökänd för att vara brutalt otrevlig mot sina fans, något som Ranker har rapporterat om.



Men även på jobbet är han rätt osoft. Under inspelningen av "Suicide squad" så skickade Leto använda kondomer, analkulor och en död gris till sina skådespelarkollegor, något som E! Online då skrev om.

Jared Leto är en känd rövhatt. Bildkälla: Stella Pictures

Jennifer Lawrence har själv erkänt att hon kan vara riktigt otrevlig mot fans.

– Jag blir fruktansvärt elak. Jag förvandlas till ett stort rövhål. Det är mitt enda sätt att försvara mig själv, har Jennifer berättat för Variety.

Jennifer Lawrence säger själv att hon blir elak som ett försvar. Bildkälla: Stella Pictures.

"Camerons attityd var hemsk"

År 2014 var det premiär för filmen "Sex tape" med Cameron Diaz och Jason Segel i rollerna. På filmpremiären var massor av fans inbjudna, och Cameron betedde sig fruktansvärt under hela kvällen, något som Radaronline har skrivit om.



– Det var inte så att fansen förföljde dom på ett hotell eller på en restaurang. Det var en filmpremiär med fans. Camerons attityd var hemsk, sa en källa till tidningen då.

Fansen väntade i timmar för att få en skymt av Cameron, och när fansen sedan bad om autografer så blev de utskällda av Cameron.

– Cameron var så otrevlig som det bara går att vara, sa en annan källa.

Cameron Diaz var brutalt otrevlig mot de fans som kom på filmpremiären. Bildkälla: Stella Pictures

Programledaren Jon Stewart har kallat Hugh Grant för en “stor smärta i arslet”. Detta då han enligt Jon var otrevlig mot personalen.



– Han är aldrig välkommen tillbaka till showen, sa Jon då, skriver Daily Mail.

Hugh Grant själv har sagt att han utvecklade en “dålig attityd” efter år 2005.

– Jag hade bara fått nog helt enkelt, har han sagt.

Hugh Grant har själv medgett att han hade en dålig attityd. Bildkälla: Stella Pictures.

Ariana Grande är ökänd för att vara ruggigt otrevlig mot sina fans och även en riktig diva mot de hon jobbar med. Hon har bland annat hotat att ta livet av sig om hon blir fotograferad från “fel sida” eller i “rött ljus”.



Alexander DeLeon sjunger i bandet The Cab och på Twitter har han skrivit om sitt möte med Ariana:

“Den mest stela och respektlösa människa jag någonsin har träffat på i branschen”, sa han, uppger Buzzfeed.

Ariana Grande är känd för sitt otrevliga beteende. Bildkälla: Stella Pictures.

Regissören Kevin Smith jobbade med Bruce Willis på filmen “Cop out” och han har inte snälla saker om actionhjälten.



– Bruce Willis är en jävla kuk, sa han, skriver Screenrant.

Även Sylvester Stallone har sagt sitt om Bruce. Nämligen att han är “girig och lat”.

Bruce Willis. Bildkälla: Stella Pictures.

