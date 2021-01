Ex on the beach-profilen Niklas Åkerlund, 26, blev tidigare under veckan inlagd på sjukhus. Niklas lider nämligen av en åkomma som kallas för Ulcerös kolit.

Ulcerös kolit är en så kallad inflammatorisk tarmsjukdom som orsakar inflammation i slemhinnan i tjocktarmen och i ändtarmen.

Det kan ibland vara svårt att skilja mellan ulcerös kolit och Crohns sjukdom, en annan inflammatorisk tarmsjukdom. Vid Crohns sjukdom kan hela mag-tarmkanalen bli inflammerad, och inte bara tjocktarmen och ändtarmen. Det vanligaste är att bli sjuk första gången när man är mellan 20 och 40 år, men även barn och äldre kan bli sjuka., skriver vårdguiden.

Niklas tackar alla sina följare som skrivit till honom under den jobbiga tiden. Bildkälla: niklasakerlund/Instagram

Sjukdomen går i så kallade skov. Det betyder att du har perioder med besvär. Mellan perioderna mår du bättre. Vilka besvär du får och hur länge de varar är olika från person till person.

Efter att Niklas berättat för sina följare att han just nu befinner sig på sjukhus så blev han överöst med kärlek och stöttande ord.



Hur länge han blir kvar på sjukhuset är ännu oklart.

Krya på dig Niklas!

