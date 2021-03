I filmklassiker såsom "Forrest Gump" och hyllade tv-serier såsom "Orange Is the New Black" kan vi se några av Hollywoods mest välkända ansikten i rollen som förälder respektive barn, fastän det bara är en minimal åldersskillnad mellan skådisarna.

Om det är den ena som ser lastgammal ut eller om det är den andra som ser purung ut, det får du avgöra själv!

1. Amy Poehler och Rachel McAdams i ”Mean Girls”

Rachel är född 1978 och Amy Poehler är född 1971. Foto: Jordan Strauss/AP/TT och John Shearer/AP/TT

I tonårsklassikern ”Mean Girls” spelar Amy Poehler mamma till Rachel McAdams karaktär Regina. Ålderskillnaden? Blygsamma sju år.

2. Cher och Meryl Streep i ”Mamma Mia! Here we go again”

Cher är född 1946 och Meryl Streep är född 1949. Foto: Greg Allen/AP/TT och Grant Pollard/AP/TT

I uppföljaren till musikalfilmen ”Mamma Mia!” är det ingen mindre än Cher som spelar mamma till Meryl Streep – trots att Cher bara är ynka tre år äldre.



3. Sally Field och Tom Hanks i ”Forrest Gump”

Sally Fields är född 1946, medan Tom Hanks är född 1956.Foto: Tsuni/Alamy/Stella Pictures och Jordan Strauss/AP/TT

I klassikern ”Forrest Gump” spelar Tom Hanks son till Sally Field – fastän att hon bara är tio år äldre.



4. Orlando Bloom och Lee Pace i ”The Hobbit”

Orlando Bloom är född 1977 och motspelaren Lee Pace är född 1979. Foto: Evan Agostini/AP/TT och Geisler-Fotopress GmbH/Alamy/Stella Pictures

Hollywood-hunken Orlando Bloom agerar son till Lee Pace i ”The Hobbit”, men i själva verket är Lee två år yngre än Orlando.



5. Heath Ledger och Kate Mara i ”Brokeback Mountain”

Heath Ledger föddes 1979 och Kate Mara föddes 1983. Foto: Evan Agostini/AP/TT

I den trefaldiga Oscars-vinnaren ”Brokeback Mountain” ser vi Heath Ledger i huvudrollen. Hans karaktär har en dotter, som spelas av Kate Mara, och mellan skådisarna skiljer det bara fyra år.



6. Angelina Jolie och Colin Farrell i ”Alexander”

1975 föddes Angelina Jolie och 1976 föddes Colin Farrell. Foto: Jordan Strauss/AP/TT och Evan Agostini/AP/TT

Två av Hollywoods hetaste skådisar, Angelina Jolie och Colin Farrell, spelar mot varandra i filmen ”Alexander”. Angelina är riktigt fräsch morsa och Colin är hennes son – fastän Angelina bara är ett ynka år äldre.



8. Olivia Wilde och Justin Timberlake i ”In Time”

Olivia Wilde är född 1984, medan Justin Timberlake är född 1981. Foto: Evan Agostini/AP/TT och Brad Barket/AP/TT

Sci-fi-rullen ”In Time” innehåller många kända ansikten, däribland Olivia Wilde och Justin Timberlake – och här har vi ytterligare en superfräsch morsa. Evigt unga Olivia, som faktiskt är tre år yngre än Justin, spelar nämligen hans mamma.

9. Elizabeth Rodriguez och Dascha Polanco i ”Orange Is the New Black”

Elizabeth Rodriguez är född 1980 och Dascha Polanco är född 1982. Foto: Stella Pictures och Lev Radin/Alamy/Stella Pictures

Minns ni mamman och dottern som sitter inne på samma kvinnoanstalt som huvudkaraktären Piper Chapman i tv-serien "Orange Is the New Black"? Mellan skådespelerskorna bakom karaktärerna, Elizabeth Rodriguez och Dascha Polanco, skiljer det faktiskt bara två år!

