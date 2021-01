Skådisarna som ångrar sina stora roller: "Fruktansvärt pinsamt"

Viola Davis Oscarsnominerades för sin roll i "The Help". Men hon ångrar djupt att hon spelade hemhjälpen Aibileen Clark. Detta då Viola inte känner att karaktären fick någon riktig röst i filmen.

– En film jag ångrar att jag gjorde är "The Help". Jag vill veta hur det känns att jobba för vita människor och uppfostra barn 1963. Jag vill höra hur det verkligen känns. Jag hörde aldrig det i den filmen, har Viola sagt till New York Times.

Viola Davis i "The Help". Bildkälla: Stella Pictures

Megan Fox ångrar att hon var med i "Transformers"-filmerna. Regissören Michael Bay har hon liknat vid Adolf Hitler. Om sin egen insats i filmerna sa Megan till Entertainment Weekly:

– Folk är väl medvetna om att de här filmerna inte handlar om skådespeleri.

Megan Fox ångrar "Transformers"-filmerna. Bildkälla: Stella Pictures

Ångrar rollen i kultserien "The Wire"

Idag är Idris Elba en av världens mest älskade skådespelare, men hans stora genombrott kom att bli som knarkkungen Stringer Bell i den hyllade kultserien "The Wire". Rollen som Stringer är något som Idris ångrar idag.



– Vi idoliserar alla Stringer Bell, men vem är det vi verkligen idoliserar? En smart knarklangare eller en dum knarklangare? Vad säger vi här? Är det okej att pumpa in heroin i ett helt samhälle, men bara för att du är grym på det så gör det dig cool? Det var problemet för mig, har Idris sagt i James O'Briens podcast.

Idris Elba som Stringer Bell i "The Wire". Bildkälla: Stella Pictures

Daniel Craig blev riktigt omtyckt som agenten James Bond. Craig var däremot inte sugen på att återvända till rollen som Bond.



– Jag skulle hellre krossa det här glaset och skära upp mina handleder. Jag vill inte göra den rollen igen. Inte alls. Det är bra tack. Jag är helt över det. Vi är klara. Allt jag vill göra är att gå vidare, sa han i en intervju med Time Out år 2015.

Men en maffig löneutbetalning gjorde att Craig gled in i smokingen igen för att ett par år senare göra den nya Bond-rullen "No time to die".

Daniel Craig i den kommande Bond-filmen "No time to die". Bildkälla: Stella Pictures

"Jag hatar fan den filmen"

Channing Tatum är absolut inte särskilt stolt över att ha gjort filmen "GI Joe: Rise of Cobra".



– Om jag ska vara ärlig så hatar jag fan den filmen. Jag tvingades att göra den. Manuset var inte bra. Jag vill inte göra något som var dåligt och jag vill inte vara GI Joe, har Tatum sagt till Howard Sterns radioshow, skriver Guardian.

Channing Tatum hatar GI Joe-filmen han själv var med i. Bildkälla: Stella Pictures

Redan innan den sista "Twilight"-filmen var ute på biograferna så gick Robert Pattinson ut och tokdissade filmen och hans karaktär Edward Cullen.



– Det är konstigt att representera något som du inte är så förtjust i, sa Pattinson, något som Evening Standard skrivit om.

Några veckor senare sa Pattinson att han skulle ha "hatat" filmserien om han inte varit med i den själv.

Solstrålen Robert Pattinson. Bildkälla: Stella Pictures

Ryan Reynolds har i flera intervjuer pratat om hur mycket han ogillade filmen "Green Lantern", och det ryktas till och med att han inte sett hela filmen.



När Ryan senare spelade Deadpool så blev "Green Lantern"-hatet till och med en grej. Det gick så långt att Deadpool sköt en fiktiv version av Ryan själv i huvudet eftersom han tog rollen i "Green Lantern".

När han i ett tv-program skulle betygsätta "Green Lantern" gav han filmen en etta, skriver Cinema Blend.

Ryan Reynolds avskyr "Green lantern". Bildkälla: Stella Pictures

"Det är fruktansvärt"

Kate Winslet har inga problem med "Titanic" som film. Men hur hon spelade Rose är en helt annan femma.

– Varenda scen så tänker jag "Verkligen? Va? Du spelade sådär? Herregud. Till och med min amerikanska brytning. Jag kan inte lyssna på den. Det är fruktansvärt, har Kate sagt till Telegraph, via Elle.

Near, far – men helst inte alls. Kate Winslet ångrar hur hon spelade karaktären Rose i "Titanic". Bildkälla: Stella Pictures

På imdb har ändå "En fiende ibland oss" från 1997 betyget 6,2. Helt godtagbart ändå, kan tyckas. Men filmens huvudrollsinnehavare Brad Pitt var inte nöjd.



– Filmen var en katastrof. Det är det mest oansvariga som har gjorts inom filmskapande. Om du ens kan kalla det för det, har Brad sagt till Newsweek, något som New York Times har skrivit om då det begav sig.

Brad Pitt hade inget snällt att säga om sin 90-tals rulle. Bildkälla: Stella Pictures

Daniel Radcliffes genombrott blev såklart de älskade "Harry Potter"-filmerna. Men just "Harry Potter och halvblodsprinsen" från 2009 är ingen storfavorit.



– Jag är inte bra i den. Jag hatar den. Mitt skådespeleri är enformigt. Jag var självbelåten och försökte göra något som inte gick igenom. Den film jag tycker jag är bäst i är den femte, "Harry Potter och Fenixorden", för jag kan se att jag har utvecklats, sa Radcliffe till Playboy år 2012, via Hello Magazine.

Daniel Radcliffe som Harry Potter i "Hemlighetens kammare". Bildkälla: Stella Pictures

Gjorde filmen efter missförstånd

Bill Murray gjorde rösten till katten Garfield i filmen. Men allt skedde på grund av ett missförstånd. Bill Murray trodde nämligen att manuset var skrivet av den hajpade filmskaparen Joel Coen, som tillsammans med sin bror vunnit flera Oscars och gjort filmer som "No country for old men", "Fargo" och "O Brother, Where Art Thou?".

I själva verket hade manuset till den animerade katt-filmen skrivits av en Joel Cohen som bland annat gjort "Toy Story".

– Jag var helt slutkörd. Dränkt i svett. Mina repliker blev värre och värre. Till slut sa jag "Okej, ni får visa mig resten av filmen nu så jag kan se vad vi har att göra med här". Så jag satte mig ner och kollade på hela filmen, och jag undrade vem fan som klippt filmen? Vem hade gjort den? Vad fan höll Coen på med?. Då förklarade dom för mig att den inte var skriven av DEN Joel Coen, har Murray berättat, skriver Business Insider.

Bill Murray gjorde rösten till en animerad barnfilm – av misstag. Bildkälla: Stella Pictures

Alla som gillar action vet att Matt Damon som Jason Bourne är något helt otroligt. Men Matt själv är inget fan av den tredje filmen "The Bourne Ultimatum". Manuset, skrivet av Tony Gilroy, tyckte han var en katastrof.



– Det gick inte att läsa manuset. Det är sånt som avslutar karriärer. Om jag skulle lägga ut manuset på eBay skulle det vara slutet för den killen. Det är fruktansvärt. Det är riktigt pinsamt. Han tog pengarna och stack, har Damon sagt till GQ om Gilroy.

Matt Damon i "Bourne Ultimatum". Bildkälla: Stella Pictures

