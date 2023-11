Nu avslöjar Adriana Lima vad som egentligen hänt med hennes ansikte

År 2018 gick supermodellen Adriana Lima sin sista visning från Victorias Secret, och satte då punkt för en lång karriär som en av världens mest kända modeller.

Under sin storhetstid var hon en av världens bäst betalda supermodeller, vilket kanske inte är så konstigt då hon hade uppdragsgivare som Lancôme, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Gucci, Burberry, Fendi och Hermès.

Adriana Lima år 2017. Bildkälla: Evan Agostini/Invision/AP/TT Bild

Adriana Lima år 2021. Bildkälla: Joel C Ryan/Invision/AP/TT Bild

Bilderna på Adriana Lima spreds över hela världen – fansen tror att hon opererat sig

Men trots att Adriana idag inte modellar lika mycket så syns hon ofta på biopremiärer, storslagna fester och röda mattan. I mitten av november dök Adriana upp på premiären av storfilmen "The Hunger Games The Ballad Of Songbirds & Snakes" i Los Angeles – och bilderna på Adriana blev genast föremål för spekulationer i sociala medier.

Nya bilderna på Adriana Lima chockar världen: "Förstört sitt ansikte"

Adriana Lima i oktober 2023. Bildkälla: Stella Pictures.

Detta då Adrianas utseende har förändrats rejält på bara en månad, och kommentarerna har inte låtit vänta på sig. Ett ansiktslyft, fillers, fox eye-ingrepp och Botox är några av de teorier som fansen har kastat ur sig.

En del av Adrianas fans menade att hon födde barn för ett år sedan och att det var elakt att skriva om hennes utseende, men andra följare var snabbt framme och påpekade att en graviditet knappast kan ge ett så annorlunda utseende med lyfta ögonbryn.

Tom Cruise är oigenkännlig på nya bilderna: "Så läskigt"

Adriana Lima en månad senare. Bildkälla: Stella Pictures.

Bilderna på Adriana Lima blev ett hett samtalsämne på sociala medier. Bildkälla: Stella Pictures.

Adriana Lima på biopremiären i Los Angeles. Bildkälla: Stella Pictures.

Plastikkirurgernas dom – de ingreppen tror de att Adriana Lima har gjort

Brittiska Daily Mail lät intervjua två plastikkirurger, som bägge var övertygade om att Adriana Lima hade gjort flera skönhetsingrepp för att uppnå det resultat hon visade på röda mattan.

Den New York-baserade kirurgen Jennifer Levine gissar på att Adriana har gjort fillers och ett kirurgiskt ögonbrynslyft.

– Hennes ansikte är svullet runt ögonen och munnen speciellt, och ögonen ser mindre ut. Ögonbrynet är onaturligt vinklat och hennes leende är mindre genuint, säger Jennifer Levine till tidningen.

Hon tror även att Adriana kan ha gjort ett så kallat trådlyft. Även den Beverly Hills-baserade kirurgen Rahi Sarbaziha tror att Adriana har gjort ett trådlyft och kirurgiskt ögonbrynslyft.

– Hon har synlig filler i läpparna och kinderna, och någon slags muskelavslappnande i pannan och vid ögonbrynet. Min åsikt är att hon har gjort väldigt mycket, men det är bra gjort, säger han till Daily Mail.

Ingreppen som kirurgerna tror att Adriana Lima har gjort. Bildkälla: Stella Pictures.

På Instagram bemötte Adriana Lima påståendena om att hon skulle ha opererat sig. Hon menar att hon bara är en slutkörd mamma med mycket att göra och tre hundar på det.

Adriana Lima förklarar att hon är en trött mamma som har fullt upp med barn och tre hundar. Bildkälla: Stella Pictures.

Men Adrianas förklaring har inte riktigt gått hem i stugorna...

I kommentarsfält på Instagram hos medier som Popculture, Entertainment Tonight och Daily Mail har det rasat in hundratals kommentarer från följare som inte köper Adrianas ord. "Bullshit" och "Sluta ljug för oss" var några reaktioner.

Reaktioner på Adriana Limas förklaring till hennes förändrande utseende. Bildkälla: Instagrams kommentarsfält