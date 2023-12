Oprah Winfrey chockar världen med sitt nya utseende: "Ozempic?"

Oprah Winfrey, 69, intog röda mattan i Los Angeles när det vankades premiär av filmen The Color Purple.

I filmens ära valde Oprah givetvis en outfit i lila. Hon skred fram i en silkesklänning designad av Dolce & Gabbana.

Oprah Winfrey i lila klänning från Dolce & Gabbana. Bildkälla: Stella Pictures.

Oprah Winfreys nya look skapade genast en het diskussion på sociala medier. Bildkälla: Stella Pictures.

Men det var inte bara Oprahs klänning som drog blickarna till sig. Oprah såg nämligen väldigt annorlunda ut om man jämför med hur hon såg ut för bara några månader sedan. Anledningen till det är att hon har gått ner väldigt mycket i vikt.

– Du ser strålande ut. Om det här är ViktVäktarna så skriv upp mig!, sa Entertainment Tonights utsände reporter på röda mattan till Oprah.

Oprah berättade då mer om hur hon har gått till väga.

– Det är inte en sak, det är ALLT, sa Oprah Winfrey.

Hon berättade också att hon fick kämpa hårt för att se ut som hon gör.

– Jag kommer att fortsätta med det. Jag var på löpbandet idag, berättade hon vidare.

Oprah Winfrey sprang på löpbandet innan premiären. Bildkälla: Stella Pictures.

Oprah Winfrey. Bildkälla: Stella Pictures.

Oprah Winfrey om Ozempic

Det har spekulerats kring om Oprah skulle ha använt sig av viktminskningspreparatet Ozempic. Tidigare har Oprah gett sin syn på den omdiskuterade medicinen. I ett avsnitt av Oprahs Daily's The Life You Want: The state of weight i september så var ämnet just Ozempic.

Oprah Winfrey år 2017. Bildkälla: Evan Agostini/Invision/AP/TT Bild

– När jag först började höra om viktminskningsmedicin så genomgick jag en knäoperation och kände "Jag måste göra det här på egen hand". För om jag skulle ta medicinen skulle det vara den lätta vägen ut, sa hon då.

Kändisarna rasar i vikt med Ozempic – se bilderna här: "Kommer aldrig sluta"

Oprah Winfrey om att hånas för sin vikt

Oprah har under hela sin karriär varit öppen om sin tuffa relation till sin kropp.

– Ni vet alla att jag har varit på den här resan den största delen av mitt liv. Jag vet inte om det finns någon annan offentlig person vars viktkamp har exploaterats så mycket som min genom åren. Ni har sett mig gå på diet efter diet efter diet, berättade hon.

Hon berättade också om hur hon blev behandlad annorlunda när hon vägde mer.

Oprah Winfrey 2021. Bildkälla: Stella Pictures.

– Det här är en värld som skammar människor som är överviktiga. Och alla vi som levt med det vet att människor behandlar dig annorlunda. De bara gör det, sa hon då.

Hon gav även ett exempel på hur det kunde gå till när hon var ute på shoppingrundor för att köpa nya kläder.

– Då sa expediterna "Låt mig visa handskarna. Vill du titta på handväskorna?" För vi vet att det inte finns något som passar dig", berättade Oprah, uppger People.

Starka reaktioner på bilderna på Oprah Winfrey från "The color purple"-premiären

På Instagram har Oprah över två miljoner följare, men där har hon stängt av sina kommentarsfält. Men när amerikanska medier som Page Six delade med sig av bilderna på Oprah så rasade reaktionerna in från läsarna.

Oprah Winfrey på premiär i början av december 2023. Bildkälla: Stella Pictures.

Oprah är storägare i ViktVäktarna, men i kommentarsfält på sociala medier så går många tongångar åt hållet att det är Ozempic istället för ViktVäktarna som är hemligheten bakom Oprahs nya utseende.

"Bullshit", "Var bara ärlig Oprah" och "Vem försöker hon lura?" var några reaktioner.

Andra ryckte ut till Oprahs försvar:

"Jag vet inte varför människor säger att hon tar Ozempic. Hon har lagt ut videos där hon hajkar hårt det här året. Jag tror att hon äter rätt och rör på sig", skriver en person.

"Så många haters här! Hon ser otrolig ut! Hon har tränat och ätit rätt, och det syns!", skriver en annan.

"Ozempic eller inte, hon ser fantastisk ut för att vara 69", skriver en annan i kommentarsfältet hos Page Six.