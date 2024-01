Så levde Matthew Perry före sin död: "Han var aldrig drogfri"

Det var lördag den 28 oktober 2023 som Matthew Perry hittades livlös i sin jacuzzi i Pacific Palisades, Los Angeles. Obduktionen visade att Perry dog av drunkning, men obducenten tillskrev narkosmedlet ketamin som den verkligt bakomliggande orsaken till att Perry dog.

Utöver drogen ketamin så hade han även opiater i blodet, som även de bidrog till hans död.

Här i sitt hem på 18038 Blue Sail Drive i Pacific Palisades så hittades Matthew Perry död. Bildkälla: AP Photo/Eugene Garcia/TT Bild

I en intervju två månader efter Perrys död så berättade Jennifer Aniston om sina sista samtal med Matthew Perry.

– Han var lycklig. Han var hälsosam. Han hade slutat röka. Han höll på komma i form. Han var lycklig – det är allt jag vet. Jag skrev med honom den här morgonen. Roliga Matty. Han hade inte ont. Han kämpade inte. Han var lycklig. Jag vill att folk ska veta att han var väldigt hälsosam, sa hon till Variety.

Matthew Perrys mest kända roll var som Chandler Bing i Vänner. Bildkälla: Stella Pictures.

Matthew Perry tog ketamin före sin död

Men bilden som kom att målas upp av Matthew Perrys sista tid rimmar inte helt med Jennifer Anistons ord.

Enligt New York Times visade obduktionsrapporten att Matthew Perry hade så höga halter av ketamin att det går att likställa med den mängd som på sjukhus används för narkos vid kirurgiska ingrepp.

Matthew Perry var "aldrig nykter och drogfri". Bildkälla: Stella Pictures.

Matthew Perry gick på något som kallas för ketaminterapi. Ketaminterapi används för att bota allt från depressioner till PTSD. Där tas ketamin under uppsyn av läkare. Men mängden ketamin i Perrys blod var inte från någon av de tillfällen han gjort under uppsyn av läkare, skriver New York Times vidare.

I somras skrev den svenska branschtidningen Läkarvärlden om forskningen kring ketamin. En studie publicerad i New England journal of medicine jämförde ketamin med elbehandlingar för att behandla svår depression. I Sverige används bara ketamin än så länge för narkos för människor och djur.

"Matthew Perry var aldrig drogfri"

I obduktionsprotokollet berättar en person i Perrys närhet att Perry var nykter och drogfri i 19 månader före sin död. Men i mitten av december framkom det uppgifter från källor att Perry i själva verket aldrig hade varit drogfri.

– Han ljög för alla om att vara drogfri. Han var aldrig det. Det är väldigt sorgligt. Den största lögnen var förmodligen mot sig själv, berättade en källa till Mirror.

Det målas upp en väldigt mörk bild av Matthew Perrys sista tid. Han beskrivs som både "extremt tillbakadragen" och "arg och elak" vid tiden före sin död.



En källa berättar för Daily Mail om hur Matthew Perry kom över mycket av de droger han använde.

– Han träffade unga tjejer på dejtingappar och de fick komma över. Det var ett gäng av 21 till 25-åringar som han träffade på Raya (dejtingapp för kändisar, reds. anm). De tog med sig droger till honom. Mestadels var det Oxycontin. Han fick också olagliga droger från gamla flickvänner. Det var som ett nätverk, berättade en källa för tidningen.

Nya uppgifter om Matthew Perry – ska ha misshandlat Molly Hurwitz och Morgan Moses

Nu rapporterar brittiska Daily Mail nya chockerande och allvarliga anklagelser om att Perry skulle ha misshandlat och attackerat två olika kvinnor under de senaste åren.

Den första anklagelsen handlar om ett bråk mellan Perry och hans ex-fästmö Molly Hurwitz. På alla hjärtans dag 2021 så konfronterade hon Perry då hon hade upptäckt att han hade köpt en "romantisk gåva" till någon han träffat på en dejtingapp.

– Han kastade ett soffbord på henne och sa att hon var galen. Han hatade att hon dumpade honom och han hade fruktansvärda problem med att känna sig övergiven, säger källan till Daily Mail.

Matthew Perry. Bildkälla: Willy Sanjuan/Invision/AP, File/TT Bild

Hurwitz bröt förlovningen med Matthew Perry i februari 2021. Hon har inte velat kommentera anklagelsen mot Perry.

Matthew Perry anklagas också för att ha gått till attack mot sin vän Morgan Moses som han lärde känna när han var på rehab. Morgan var anställd på det rehabcentret där Perry hamnade, och efter att han lämnat rehab så anställde han henne.

Hon jobbade för Matthew Perry, och primärt var hon Perrys assistent, men i sina memoarer – där hon kallas för "Erin" – så beskriver Perry att hon fungerade som hans bästa vän och en som hjälpte honom att vara nykter. I boken skriver Perry att hon hjälpte honom i över ett decennium, och han skrev att hon räddat hans liv många gånger.

Matthew Perry år 2011. Bildkälla: AP Photo/Haraz N. Ghanbari/TT Bild

En källa berättar för Daily Mail om Perrys påstådda attack mot Morgan Moses.

– Morgan jobbade inte längre med Matthew. Han fick ett fruktansvärt sammanbrott och i stundens hetta så kunde han inte kontrollera sina känslor. Han hade en rädsla för att bli övergiven. Han knuffade in henne i väggen och kastade henne på en säng. Hon gick därifrån, säger källan.

Morgan Moses ville inte kommentera uppgifterna när Daily Mail kontaktade henne.

Matthew Perry om sitt missbruk

Matthew Perry har tidigare berättat om sin kamp mot missbruket. 1997 var han med om en olycka med en jetski, och därefter blev han beroende av det starka smärtstillande preparatet Vicodin.

Det är en slags morfin som i Sverige heter Hydrokodon och endast används på licens inom terminalvård för cancersjuka.



– Det är tre år av "Vänner" som jag inte minns. Mellan den tredje och sjätte säsongen var jag borta, berättade Perry i en intervju med BBC Radio 2 år 2016.

År 2021 skrev flera medier om hur en video på Matthew Perry oroade fansen. Klippet visade en intervju med Vänner-stjärnan där han sluddrade och var ofokuserad.

Matthew Perry i intervjun med People. Bildkälla: People

"Såg precis intervjun de gjorde med People och kan inte fatta hur Matthew Perry ser ut. Seriöst det krossar mitt hjärta", skrev en oroad tittare.

"Det gör ont att se Matthew Perry så här. Han verkar helt avtrubbad, stirrar in i tomheten och pratar så långsamt", kommenterade ett annat fan.

Matthew Perry blev 54 år.

