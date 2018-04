Michael Jackson

Michael Jackson dog den 25 juni 2009 efter att ha tappat medvetandet samtidigt som han låg i sin säng i hemmet i Los Angeles. Jackson dog av en överdos av det starka smärtstillande medlet Propofol, och Jacksons läkare Conrad Murray var den person som gav honom den dödliga dosen.

Murray var den sista som såg Jackson i livet, och han har berättat att Jacksons sista ord var "Mer mjölk", skriver Telegraph.

Men det är inte vanlig mjölk som Jackson refererade till, utan Jackson bad alltså om mer Propofol som i färg och konsistens är likt mjölk.

Michael Jackson. Bildkälla: Doug Pizac/AP/TT Bild

Bob Marley

Bob Marley dog i cancer, 36 år gammal, den 11 maj 1981 i Miami. Reggaelegendens sista ord i livet uttalade han till sin son Ziggy, och löd "Pengar kan inte köpa liv", skriver Independent.

Bob Marley. Bildkälla: AP File/TT Bild

Whitney Houston

På morgonen den 11 februari 2012, bara några timmar innan Whitney dog, så diskuterade hon ett passage i bibeln. Då ska Whitney har fyrat av ett stort leende och sagt "Du vet, han är så cool. Jag vill verkligen träffa Jesus", skriver Tmz.

Senare hittades Whitney livlös i badkaret i en svit på Beverly Hilton Hotel. Hon dödförklarades, och dödsorsaken var drunkning till följd av bland annat åderförkalkning i hjärtat och kokainbruk.

Whitney Houston. Bildkälla: Joel Ryan/AP/TT Bild

Heath Ledger

Skådespelaren Heath Ledgers sista ord var "Katie, Katie...Lyssna, det kommer att bli bra. Du vet, jag behöver bara sova lite".

Ledger sa det till sin syster Katie när han var orolig över att inte kunna sova, skriver Mirror. Ledger hade då planerat att ta sömntabletter trots att han åt receptbelagd medicin för en lunginflammation, och detta varnade hans syster Katie honom för.

Den 22 januari 2008 – natten efter samtalet med systern – så hittades Ledger död. Efter obduktionen kunde det konstateras att Ledger hade dött av akut förgiftning av flera receptbelagda preparat.

Heath Ledger. Bildkälla: Jason DeCrow/AP/TT Bild

Kurt Cobain

Den 8 april 1994 hittades Nirvana-sångaren Kurt Cobain död i sitt hem. I hans hem fanns också ett självmordsbrev, och de sista raderna löd: "It's better to burn out than to fade away". Men brevet avslutades med en hälsning till hans fru Courtney Love och deras dotter Frances, och brevets sista ord var "I Love you, I love you", skriver The Sun.

Enligt rättsläkaren dog Cobain den 5 april 1994.



Kurt Cobain. Bildkälla: AP/TT Bild

Amy Winehouse

Den brittiska sångerskans Amy Winehouses sista ord var "Jag vill inte dö", skriver Independent. Winehouse sa orden till sin läkare två timmar innan hon hittades död. Amy dog i sitt hem i Camden i London den 23 juli 2011.

Rättsläkarens rapport visade att Amy hade över 4 promille alkohol i blodet.

Amy Winehouse. Bildkälla: Kirsty Wigglesworth/AP/TT Bild

Elvis Presley

"Jag ska gå till badrummet och läsa". Det var Elvis Presleys sista ord till hans fästmö Ginger Alden tidigt på morgonen den 16 augusti 1977, skriver Telegraph.

Några timmar senare så vaknade Ginger och märkte att Presley inte hade kommit tillbaka till sängen. Hon knackade på dörren och ropade hans namn. Sedan öppnade hon dörren och där hittade hon Presley liggande på badrumsgolvet.

När hon böjde sig ner för att röra honom så var hans hy kall och han andades inte.

Elvis led av flera sjukdomar – bland annat hade han skadad lever, högt blodtryck och förstorad tjocktarm.

Elvis Presley. Bildkälla: AP/TT Bild

Tupac Shakur

Chris Carroll var den första polisen som kom till platsen där rapstjärnan Tupac Shakur hade skjutits.

– Han tittade på mig, tog ett djupt andetag för att kunna få ut orden, öppnade sin mun och sa sedan "Fuck you", har Carroll berättat, skriver Rolling Stone.

Shakur mördades den 7 september 1996 med flera pistolskott.



Tupac Shakur. Bildkälla: Todd Plitt/AP/TT Bild

Paul Walker

Skådespelaren Paul Walkers sista ord var "Vi kommer tillbaka om fem minuter", skriver Hollywoodlife.

Orden sa Paul till Jim Torp, som var mekaniker på det välgörenhetsevent där Walker samlade ihop pengar. Den 30 november 2013 lämnade Walker och Roger Rodas, 38, tillställningen i Rodas röda 2005 Porsche Carrera GT.

Bilen kraschade och både Walker och Rodas dog direkt i den tragiska olyckan.

Paul Walker. Bildkälla: Andre Penner/AP/TT Bild

Ryan Dunn

Skådespelaren Ryan Dunns sista ord var "Jag stannar för en bärs, jag kommer när jag kan", skriver Us Magazine.

Det var det sista sms Ryan skickade till sin skådespelarkollega och bästa vän Bam Margera innan Dunn och en assistent på "Jackass" vid namn Zachary Hartwell kraschade med Dunns Porsche 911 GT3. Dunn och Hartwell avled omedelbart i olyckan den 20 juni 2011.

Dunn blev 34 år gammal.

Ryan Dunn. Bildkälla: Jorge Herrera/AP/TT

