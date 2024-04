Eva Mendes ansikte chockar fansen: "Det ser läskigt ut"

Sedan år 2011 så har skådespelarna Ryan Gosling, 43, och Eva Mendes, 50, varit ett par. De föll för varandra under inspelningen av The Place Beyond the Pine och har hållit ihop sedan dess. I september 2014 fick de sitt första barn ihop – dottern Esmeralda Amada.



Innan Eva och Ryan träffades så var hon inte särskilt sugen på att skaffa barn. Men det ändrades när hon insåg hur starka känslor hon hade för Ryan.

– Sen var det vettigt för mig att ha...inte barn, utan hans barn, sa hon i en intervju med Women's Health.

Eva Mendes år 2007. Bildkälla: AP Photo/Jeff Christensen/TT Bild

Eva Mendes år 2006. Bildkälla: AP Photo/Matt Sayles/TT Bild

I maj 2016 så fick Eva och Ryan en till dotter då Amada Lee kom till världen.

Eva Mendes är känd för filmer som Once upon a time in Mexico och Fast & Furious-filmerna. Men sedan år 2014 så har Eva inte gjort några nya filmer – hon gick helt enkelt i "pension" som 40-åring.

I en intervju med The Today Show så berättade Eva om valet att istället vara hemma med barnen.

– Det var ett busenkelt beslut. Jag har sån tur, jag tänkte att jag kan ha den här tiden med mina barn. Och jag jobbar fortfarande. Jag skådespelar bara inte eftersom det innebär så mycket resande på andra ställen. Det var som en tyst överenskommelse mellan oss – "Ok han kommer att jobba, jag kommer att jobba, men jag kommer bara jobba här".

Eva Mendes intervjuas av Today Show. Bildkälla: The Today Show

Fansen började genast spekulera kring vilka ingrepp Eva Mendes kan ha gjort. Bildkälla: The Today Show

Eva Mendes berättade om valet att stanna hemma med barnen istälelt för att fortsätta jobba som skådespelare. Bildkälla: The Today Show

När Today Show delade klippet på sin Instagram, där de har över 5 miljoner följare, så lät inte reaktionerna vänta på sig. Detta då Eva Mendes såg väldigt annorlunda ut från vad det tidigare har gjort. Något som fick tittarna att misstänka att hon kan ha opererat sig.

Några kommentarer löd:

"Oj vad har hänt med hennes ansikte?"

"Varför har hon mixtrat med sitt ansikte? Hon var så vacker"

"Hon har förstört sitt ansikte"

Även när den amerikanska kändistidningen Entertainment Tonight delade klippet på Mendes så reagerade fansen med bestörtning.

"Det ser läskigt ut nu" och "Varför gör dom de här ingreppen?" var några kommentarer.

Youtubern Lorry Hill om Eva Mendes ansikte

Youtubern Lorry Hill har byggt hela sin karriär på att analysera kändisars utseendeförändringar, och på Instagram och Youtube har hon hundratusentals prenumeranter.

Något som hennes följare har önskat är att hon spelar in en så kallad "reaction video" på intervjun med Eva Mendes och analyserar vad hon tror kan ligga bakom Evas förändring.

Lorry Hill analyserar vad hon tror att Eva Mendes kan ha gjort. Bildkälla: Youtube/Lorry Hill

– Jag tycker att hon är vacker. Det är inget fel på något hon har gjort eller inte. Jag ser väldigt mycket fyllighet i mitten av ansiktet. Hennes näsa ser också mindre ut. Hennes läppar rör sig på ett mindre naturligt sätt, det kan bero på ett läpplyft, säger Lorry Hill i sitt Youtube-klipp.

Lorry jämför även den nya intervjun med en äldre intervju från år 2023 då Eva såg annorlunda ut.

Ryan Gosling ryktas också ha gjort ingrepp

Tidigare har det även ryktats att Ryan Gosling också gör skönhetsingrepp. Under Oscarsgalan så började sociala medier att koka av de nya bilderna på Ryan, där han såg ut att ha gjort fillers i ansiktet.

Ryan Gosling på Oscarsgalan 2024. Bildkälla: Stella Pictures

Ryan Gosling år 2010 och år 2024. Bildkälla: AP Photo/Matt Sayles/TT Bild, Photo by Jack Plunkett/Invision/AP/TT Bild

Svante Norberg är medgrundare till skönhetskliniken VS klinik i Norrköping. Han driver även skönhetspodden In your face tillsammans med hudterapeuten Vanja Ertas.

Svante Norberg tror att det finns en väldigt naturlig förklaring till Ryan Goslings förändrade utseende. Bildkälla: Privat

Till skillnad från många andra så tror inte Svante Norberg att Ryan Gosling gjort några ingrepp – utan att det är en helt naturlig viktuppgång som resulterat i hans fylligare ansikte.

– Det spekuleras ju vilt i sociala medier vad det är Ryan har gjort för att åstadkomma sin nya look, och något har ju helt klart förändrats i hans ansikte. Visst kan det vara så att han använt sig av fillers, men jag tycker att han ser generellt fylligare ut i hela ansiktet vilket kan vara resultatet av att han helt enkelt lagt på sig några kilo. Kanske lade han deffen på hyllan efter Barbie-filmen? Gosling's nya glowiga hudstruktur ser ut att ha fått en uppfräschning, kanske i form av laser eller kemisk peeling, säger Svante Norberg till Nyheter24.

Vad tycker du om hans look?

– Hans hud får 10 poäng, dock föredrar jag gamla Ryans ansiktsdrag.