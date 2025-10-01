Nyheter24
Nöje /Hollywood /AI

Här är fejk-skådisen som får branschen att koka

Publicerad: 1 okt. 2025, kl. 19:30
En bild på Tilly Norwood till häger, AI-genererad. En bild på en person som håller i en svart mobiltelefon till höger. Över den är en printscreen på ett uttalande från Tilly Norwoods skapare på Instagram. En röd pil pekar från uttalandet till Tilly Norwood.
AI-genererade skådisen, Tilly Norwood, skapar ilska bland Hollywood-stjärnorna. Foto: AI-genererad, Fredrik Sandberg/TT

Hollywood har fått en ny skådis, Tilly Norwood. Den AI-genererade skådespelaren har fått en roll i en komedisketch, något kollegorna i branschen inte välkomnar med öppna armar.

Nellie Christiansson
Nellie Christiansson,
Reporter

Det rullas inte ut någon röd matta av filmbranschen för AI-genererade skådespelaren Tilly Norwood

Den som ligger bakom Hollywoods nyaste tillskott är Eline Van der Velden, vd för AI-produktionsföretaget Particle6 och Xicoia. 

Van der Velden avslöjade under Zürich filmfestival att flera underhållningsföretag visat intresse att skriva ett kontrakt med AI-skådisen, något som skapat raseri bland branschkollegorna. 

Digitala närvaron

På Norwoods Instagram visas allt från headshots, till påhittade filminspelningar. 

Vid första anblick kan man lätt tro att hon är en ung, aspirerande skådespelare.

Men i verkliga fallet är hon digitalt genererad. 

Stjärnorna rasar

Flera stjärnor tog till sociala medier för att lyfta sina åsikter om AI-skådisen. 

En av dem var Scream-skådisen Melissa Barrera, som kritiserade agenterna som visat intresse för Norwood.

"Hoppas alla skådespelare som har den här agenten dumpar dem. Så vidrigt, läs av stämningen", skriver Barrera på Instagram. 

Scream-skådisen Melissa Barrera kritiserade engagemanget för Norwood starkt. Bild: Willy Sanjuan/Invision/AP.

Brittiska skådespelerskan, Emily Blunt, var minst sagt förvånad när hon insåg att Norwood var AI-genererad. 

– Va, är det där en AI? Herregud, vi är körda, säger Blunt i en podd med Variety.

Skådespelerskan Emily Blunt vädjade om den mänskliga kontakten under en poddinspelning med Variety. Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP

SAG-AFTRA sätter ned foten

Facket som representerar yrkesverksamma skådespelare i USA, SAG-AFTRA, förklarade i ett uttalande att Tilly Norwood inte kan betraktas som en riktig skådespelare. 

De påstår att Norwood är en dator-genererad karaktär skapad med material från flera skådespelares arbete, utan deras tillstånd eller ersättning.

Facket påminner även agenter och filmbolag om att användning av Norwood kan skapa problem för kontraktskydd som säkrades efter strejken 2023.

”Det skapar problemet att använda stulna prestationer för att sätta skådespelare ur arbete, hota deras försörjning och nedvärdera mänsklig konstnärlighet", Skriver SAG–AFTRA i sitt uttalande på Instagram.

Skaparen svarar på kritiken

Skaparen av AI-skådespelaren, Van der Velden, har bemött kritiken efter den starka kritiken och säger att Norwood inte är en ersättning för människor. 

Hon beskriver AI som ett nytt verktyg,  likt animation, dockor eller CGI. 

”Hon är inte en ersättning för en människa, utan ett kreativt verk, ett konstverk”, skriver Van det Velven på Norwoods Instagram

Hon menar också att AI-karaktärer bör bedömas utifrån sitt eget konstnärliga värde och inte jämföras direkt med riktiga skådespelare.

