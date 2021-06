Khloé Kardashian och Tristan Thompson har gjort slut

Den 12 april 2018 föddes Khloé Kardashians, 36, och pojkvännen Tristan Thompsons, 30, dotter True.

I samma veva som dottern såg dagens ljus så avslöjades det att Tristan hade varit notoriskt otrogen mot Khloé med flera kvinnor.

Fem olika kvinnor trädde fram och berättade om sina heta stunder med Tristan. En av otrohetsaffärerna skedde bara några dagar innan True föddes. En annan kvinna träffade Tristan kort efter alla hjärtans dag.

Det fanns både sms-konversationer, bilder och videofilmer som bevisade Tristans otrohet, och en sexfilm på Tristan och en kvinna spreds även i sociala medier.

"Keeping up with the Kardashians"-stjärnan Khloé och basketstjärnan Tristan gjorde slut i februari 2019, men under hösten 2020 blev de ett par igen, något som då E! Online rapporterade om.

Khloé Kardashian och pojkvännen Tristan Thompson med dottern True. Bildkälla: Stella Pictures.

Anklagades för otrohet i april 2021

I slutet av april tidigare i år anklagades Tristan ännu en gång för att ha bedragit Khloé Kardashian. Då trädde modellen Sydney Chase, 23, fram och berättade om sina heta träffar med Tristan.

Daily Mail avslöjade då flera detaljer om Tristans otrohetsaffär.

– Vi har haft en affär. Men när jag fick veta att han var ihop med någon så avbröt jag allt. Vi träffades första gången 11 november 2020 och det var då allt startade, har Sydney berättat i en video på TikTok.

Under en livesändning på Instagram så läste Sydney upp sms som hon ska fått från Tristan. I ett av meddelanden ska Tristan ha skrivit att "Khloé inte är hans typ". Han föredrar hellre tjejer som Sydney, som han även ska ha jämfört med sin ex-flickvän Jordan Craig.

Sydney har avslöjat intima detaljer om Tristan i en podcast. Hon gick sedan ut och bad om ursäkt för vad hon avslöjade om honom.

Enligt Sydney så kontaktade Tristan henne så sent som den 13 april i år. Det var dagen efter att Tristan och Khloé hade arrangerat en födelsedagsfest åt deras dotter True.

Hon hävdar att Tristan utgav sig för att vara singel när de inledde sin relation.

– Jag visste inte att han var i ett förhållande. Han sa att han var singel och inte i en relation längre, berättar hon.

Sydney Chase. Bildkälla: Instagram/sydneychasexo

Khloé Kardashian och Tristan Thompson har gjort slut

Nu står det klart att Khloé Kardasian och Tristan Thompson har gjort slut igen. Page Six var först med att avslöja nyheten om parets senaste uppbrott – som ska ha skett för några veckor sedan.

Page Six rapporterar att uppbrottet mellan Khloé och Tristan ägde rum kort efter att otrohetsaffären med Sydney Chase uppdagades.

Khloe Kardashian är singel. Bildkälla: Instagram

Men relationen mellan Khloé och Tristan är inte frostig.

– De kommer överens. Det är inget drama. Det är vänskapligt, och de är på samma sida när det gäller att vara föräldrar till deras dotter, säger en källa till Page Six.

TMZ skriver att Tristan umgicks med dottern True på fars dag.



Nyheten om att Khloé Kardashian och Tristan Thompson har gjort slut läckte ut i kort efter att Tristan sågs på en fest i Beverly Hills tillsammans med tre kvinnor, skriver Page Six vidare.

Khloé Kardashian. Bildkälla: Stella Pictures