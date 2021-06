Så har familjen Jenner-Kardashian förändrats på 10 år

Den älskade realityserien "Keeping up with the Kardashians" går mot sitt slut. Det sista avsnittet någonsin sänds den 24 juni 2021, och sedan starten den 14 oktober 2007 har det hunnit hända en hel del.

Omskrivna relationer, bröllop, barn som kommit till världen, ett dramatisk rån i Paris, skilsmässor, otrohet, skratt och mycket tårar är bara lite av det som tittarna kunnat få ta del av när det kommer till familjen Jenner-Kardashians otroliga liv framför kamerorna.

Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, Robert Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Kris Jenner och Caitlyn Jenner har alla byggt miljonimperium sedan starten, och om du är nyfiken på vem som är den rikaste och fattigaste i familjen Jenner-Kardashian så kan du få svaret på det här.

Förutom allt som hänt i deras liv så har det även hänt saker på ytan – familjen Jenner-Kardashian är riktiga trendsättare när det kommer till dels både smink, skönhet och kläder – men även när det gäller mer seriösa skönhetsingrepp.

Både extrema mängder läppfillers och rumpförstoringar har ju kommit att bli familjens signum.

Khloé Kardashian har bland annat på kort tid blivit en av Hollywoods mest opererade kvinnor, och Kylie Jenner är inte långt efter...

Nyheter24 har grävt i arkiven för att ta reda på hur familjemedlemmarna har förändrats genom åren!

Kim Kardashian

Sedan starten har familjens superstjärna Kim Kardashian hunnit gifta sig två gånger – först med Kris Humphries (det höll bara i 72 dagar) och sedan med rapstjärnan Kanye West.

Kim Kardashian år 2006. Bildkälla: Stella Pictures.

Kanye höll det betydligt längre med. De blev ihop år 2012, nästan 10 år efter att de träffats för första gången. År 2014 gifte sig paret med ett riktigt sagobröllop i Florens, Italien. Under sin tid tillsammans fick de barnen North, Saint, Chicago och Psalm. Kim ansökte om skilsmässa i februari 2021. Kanye dejtar nu Irina Shayk, och Kim – ja, hon kan se fram emot de här härliga killarna...



När det kommer till utseendet har Kim alltid varit ett riktigt modelejon att räkna med, och hon experimenterar gärna med stilar, hårfärger och trender. Och knappt har hon åldrats heller – något som vi gissar att hon tackar både Botox och fillers för, något som bland annat Life & Style Magazine har skrivit om.

Kim Kardashian har inte åldrats en dag på alla år som passerat. Bildkälla: Stella Pictures.

Khloé Kardashian

Khloé Kardashian gifte sig med basketspelaren Lamar Odom år 2009. Då hade de bara dejtat varandra i en månad. Lamar var något av en strulpelle som gillade både dricka och droger.

År 2013 ansökte Khloé om skilsmässa. Sedan dess har hon fallit pladask för basketstpelaren Tristan Thompson.

Khloé Kardashian år 2009. Bildkälla: Stella Pictures.

Parets dotter True Thompson föddes i april 2018. I samma veva avslöjades det att Tristan hade varit notoriskt otrogen mot Khloé med ett flertal olika kvinnor. Men Khloé förlät hans upprepade snedsteg och idag är de ett par. Detta trots att Tristan så sent som för bara några veckor sedan anklagades för otrohet ännu en gång.



Precis som sina systrar är även Khloé något av en stilikon, men mest omskriven har hon förmodligen blivit för sina många kirurgiska ingrepp.

Khloe Kardashians rumpa efter de många operationerna. Bildkälla: Instagram

Genom åren har Khloé hunnit operera sin näsa mindre och sin rumpa enormt mycket större – något som gör att hon snart kvalificerar in bland Hollywoods mest opererade kändisar.

Khloe Kardashian efter omfattande plastikkirurgi. Bildkälla: Instagram

Khloe Kardashian gillar fillers. Bildkälla: Instagram/khloekardashian Många fans reagerade på Khloé Kardashians nya utseende. Bildkälla: Instagram/khloekardashian

Kylie Jenner

Kylie Jenner har även hon hunnit med en hel del sedan starten av "Keeping up with the Kardashians".

Kylie Jenner år 2011. Bildkälla: Stella Pictures.

Ex-pojkvännen Tyga är för länge sedan glömd, och Kylie lever idag med pojkvännen Travis Scott.



Tillsammans har de dottern Stormi Webster, 3.

Kylie har dessutom blivit miljardär på sitt sminkmärke Kylie Cosmetics, och precis som Khloé har hon inte heller snålat på skönhetsingreppen.

Kylie Jenner har gjort en del fillers i ansiktet. Bildkälla: Keeping up with the Kardashians

För bara några månader sedan väckte hennes senaste operation ramaskri hos fansen, som undrar hur långt Kylie är beredd att gå när det kommer till utseendet.

Kylie Jenner har med fillers i ansiktet. Bildkälla: Kylie Jenner Youtube

Kendall Jenner

Kendall Jenner gick och blev supermodell! På kort tid har Kendall blivit en av världens mest anlitade supermodeller, och hon har gjort stora kampanjer för märken som Fendi och Balmain, och gått på catwalken för modejättar som Chanel.

Kendall Jenner 2009. Bildkälla: Stella Pictures.

Utseendemässigt så har Kendall förändrats en hel del, och det har skvallrats om att hon skulle ha gjort både Botox, en näsoperation och fillers – något hon själv förnekar.

Till skillnad från sina systrar så är Kendall något mer diskret med sitt kärleksliv, men på alla hjärtans dag tidigare i år så gjorde Kendall det officiellt att hon är tillsammans med basketspelaren Devin Booker.

Kendall Jenner år 2019. Bildkälla: Stella Pictures.

Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian är äldst av syskonen, och sedan starten av "Keeping up with the Kardashians" har Kourtney fått tre barn med Scott Disick. Tillsammans har de sönerna Mason och Reign och dottern Penelope.

Kourtney Kardashian år 2009. Bildkälla: Stella Pictures

Scott och Kourtney gjorde slut med varandra år 2015.



Året därpå blev Kourtney ihop med modellen Younes Bendjima men de gick skilda vägar hösten 2018. Idag är Kourtney tillsammans med artisten Travis Barker.

Kourtney Kardashian tio år senare. Bildkälla: Stella Pictures.

Scott Disick

Sedan Scott Disick och Kourtney gick skilda vägar så har han både hunnit med olika hårfärger – men också flera flickvänner.

Scott Disick år 2010. Bildkälla: Stella Pictures.

Han har hunnit vara tillsammans med Sofia Richie och därefter influencern Bella Banos. Idag är Scott Disick ihop med Amelia Hamlin. Deras förhållande har väckt en hel del reaktioner då det är väldigt stor åldersskillnad mellan dom. Mer om det kan du läsa här.

Scott Disick är nu blond. Bildkälla: Stella Pictures.

Kris Jenner

Momagern Kris Jenner lever onekligen livet! Hon är god för galna 1,6 miljarder kronor och sedan 2014 är hon tillsammans med pojkvännen Corey Gamble. Cash och kärlek – vad mer kan man önska av livet?

Kris Jenner 2008. Bildkälla: Stella Pictures.

Kris Jenner elva år senare. Bildkälla: Stella Pictures

Caitlyn Jenner

För Caitlyn Jenner har det varit en riktigt omtumlande resa. När "Keeping up with the Kardashians" hade premiär gick Caitlyn under namnet Bruce. Sedan dess har Kendall och Kylies förälder kommit ut som transperson.

Caitlyn Jenner år 2005. Bildkälla: Stella Pictures.

Under flera års tid dejtade Caitlyn managern Sophie Hutchins, men deras relation är något komplicerad. I en intervju med People så förnekade Sophie att det skulle vara något romantiskt mellan dom. De är snarare själsfränder som bor tillsammans.

Caitlyn Jenner 2020. Bildkälla: Stella Pictures.

Rob Kardashian

Robert "Rob" Kardashian kämpar på. Hans strumpmärke Arthur George har visat sig gå finfint, och Rob är god för 85 miljoner kronor. Något som han kan behöva då han i november ska upp i rätten. Detta då han spred hämndporr på sin ex-flickvän Blac Chyna. Tillsammans med Chyna så har Robert dottern Dream.





Rob Kardashian år 2008. Bildkälla: Stella Pictures.