Realityprofilen och influensern Julia Franzén, 31, och Bingo Rimér, 46, har, kort efter att de tillkännagett att de är ett par, även meddelat sina följare om att de planerar att skaffa barn.



I en frågestund på Instagram i förra veckan diskuterade Bingo potentiella barnnamn, och man kan lugnt säga att det var en del intressanta förslag som dök upp. Mer om det kan du läsa här.

Julia Franzén drabbades av panik – mitt i skidbacken

Det nyförälskade paret är nyligen hemkomna från en skidresa i Alperna, som av deras sociala medier att döma såg ut att vara både händelserik och solig.

Men Julia, som bara hade åkt skidor vid ett par enstaka tillfällen tidigare, hade lite svårt att hänga med i tempot i backarna. Vid ett tillfälle lämnades hon ensam i en brant backe – och drabbades av total panik.

– Jag är ett sånt psykfall. Men det är så jävla läskigt, alltså. Fan, vad jag hatar det här, sa en gråtande Julia på Instagram.



Bingo Rimérs sexuella kommentar väcker starka känslor

Nu är hela familjen Rimér-Franzén-Zytomierska tillbaka i Sverige, och Julia Franzén har återgått till sin vardag som influenser.



Foto: Instagram/bingorimer

Under tisdagen la hon upp en bild där hon uppmärksammade svamp i underlivet, poserandes i en body hållandes i ett stort vapen. Men det är inte inlägget i sig som väckt starkast reaktioner – utan en minst sagt explicit kommentar från pojkvännen Bingo.



Svamp i underlivet kan uppkomma vid samlag, när ens partners bakterieflora blandas med sin egen. Det verkar Bingo Rimér ha koll på, och har en idé på hur de ska råda bot på Julias problem:

Foto: Instagram

"Är du 15?"

Den sexuella kommentaren möts av både ris och ros. Vissa tycker Bingos skämtsamma jargong är rolig – andra börjar ifrågasätta hans omdöme.

"Är du 15 år?" Undrar en följare.

"Isn’t this too much information?" Frågar sig en annan.