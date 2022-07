Sa precis Bianca Ingrosso det vi tror att hon sa? "Nu när jag är..."

Livet rullar sannerligen på för Bianca Ingrosso, 27, men under de senaste månaderna har hon inte mått så bra.

Tidigare i veckan blev det stor storm kring en av Biancas Instagrambilder. Anledningen var att många följare hävdade att hennes midja var retuscherad smalare, någonting som hon själv förnekat. De kritiska kommentarerna som slog som spön i backen fick slutligen Bianca att se rött och hon skrev ut en text där hon berättade att den smala midjan är en bieffekt av att hon mått dåligt.

"Så alla kärringar kan lägga av nu", avslutade hon texten.



Bianca har inte gått ut med varför det är hon mått dåligt men i sedvanlig ordning satte spekulationerna igång snabbt. För ett par veckor sedan då hon firade midsommar utan Phillipe Cohen frågade flera följare i kommentarsfältet hur det kom sig att de firade på olika håll.

Paret har en stormig historik som kantats av uppbrott vilket kanske ökar spekulationerna ytterligare.

Bianca Ingrosso: "Nu i vuxen ålder när jag är singel".

Under onsdagen släppte Bianca en Q/A där hon besvarar en rad olika frågor som följarna har. En hel del om sex.



– Jag kan inte gå hem till vem som helst och bara göka. Jag hatar känslan efter då jag känner mig som... nästan utnyttjad. Jag önskar att jag hade förlorat oskulden senare. Typ vid 18 eller 19 år. Jag har haft så många samlag där jag känt efteråt att... nej fy. Im to good for you.



Och sedan kommer det:

– Idag i vuxen ålder när jag är singel så är det så här. Det är inte många personer som får the plesure att vara med mig. Jag måste ha känslor innan jag har samlag med någon, avslutar Bianca.

Bianca släppte en Q/A. Bildkälla: Youtube

Nu är frågan. Syftar Bianca på de perioder hon haft då hon varit singel de senaste åren – eller att hon är singel nu?