Bianca Ingrossos skönhetsförändring – efter uppbrottet från Phillipe

Någon som sannerligen anammat den väderväxlande sommaren 2022 är Bianca Ingrosso.

Bianca har flitigt uppdaterat sin Instagram från sina upptåg där hon sannerligen tuffar på hot girl summer-tåget. Det har bland annat vankats festival i Stockholm, middagar ute, sensuella bikinistories och mingel med andra vänner från influensersfäfen.

Bianca beslöt sig även för att pipa iväg till Spanien tillsammans med sina nära och kära för en semester av rang.

Med på resan var bland andra Lovisa Worge och Melina Criborn, Nause, Benjamin Ingrosso och hans flickvän Freja Sofie Winther. Gänget har växlat mellan att befinna sig till sjöss på en lyxig yacht med sol, bad och rosévin, och att hänga i Palma med shopping och restauranger.

Vem var den mystiske mannen bredvid Bianca Ingrosso?

Lovisas flamma tillsammans med Bianca. Bildkälla: Instagram/frejaswinther

Var är Phillipe Cohen?

En annan person som var med på resan var en mystisk man som fångats på otaliga bilder tillsammans med Bianca. Många följare trodde att Bianca hittat sig en ny flamma under resans gång – men sanningen var att det inte är någon mindre än Lovisa Worges nya norrbagge till pojkvän , som på Instagram går under namnet under namnet @gulleknilsen.

Men var är då Phillipe?

Jo, Phillipe har under den senaste veckans synts hänga på sitt favoritställe Bönor & Bagles i Göteborg. Restaurangen har år efter år varit Phillipes främsta tillhåll efter hans och Biancas alla uppbrott.



Nu är han dock tillbaka i Stockholm där han knegar på med sina restauranger TED och POSTO som båda två blivit riktiga succéer.

Bianca Ingrossos nya skönhetsförändring

Som många vet så finns det två saker som är vanligt förekommande efter uppbrott: Män gror skägg. Kvinnor ändrar frisyr. Och mycket riktigt är det exakt det som ägt rum.

Bianca var nämligen under veckan och gjorde en liten renovering i barret.

Bianca i sin nya frisyr. Bildkälla: biancaingrosso/Instagram

Resterande tid av kvällen ägnades åt middag och drinkar tillsammans med vänner.