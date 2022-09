Johanna och Edvins Ebba Busch-diss fick skrivas om – här är den första, grövre versionen

Johanna Nordström, 26, och Edvin Törnblom, 26, är just nu högaktuella med sin show “Ursäkta live” och på torsdagskvällen ägde den storslagna premiären rum i ett fullsatt Avicii Arena. Podd-duon bjöd på sång, dans, glittriga scenkläder, pyroteknik och även ett överraskningsframträdande från schlagerlegenden Linda Bengtzing.

Men ett av showens mest uppmärksammade segment är när Johanna och Edvin till tonerna av Markoolios “Millennium 2” kastar en rejäl känga till den kristdemokratiska partiledaren Ebba Busch – i sångformat.

Ett segment som nu stoppas från att visas i den tv-sända showen.

I en intervju med Aftonbladet berättar nu Marko Lehtosalo att Johanna och Edvin till en början ville använda sig av en första version som löd:

”Du har vloggat event o pussat på marko



Lurat Esbjörn o tagit massa knark o



du är folkvald och ska va trygg

Men de enda du har är att du är snygg”

Du vill skjuta skarpt men inga foster

Till hur många barn är du moster

Du älskar bögar men

Vad säger bibeln?

Jesus kristus du är efterbliven

Du är kristi brud o vi är horor

sprid inte dina åsikter i våra skolor

Nu är vi hårda och brutala

Hoppas vi ses på nästa elle galan”

Men denna version ansåg Marko var alldeles för grov.

– Självklart tackade jag nej, för jag tycker att den var alldeles för grov. Jag tyckte inte att det var roligt, jag drog inte på mungiporna, berättade han i Rix Morronzoo.

– Jag sa nej via förlaget, men de har ändå kört på.

Den slutliga versionen lyder på följande sätt:

”Åh Ebba Busch Thor, du är så på. Mitt i ett jävla bra valår. Åh, Ebba Busch Thor, led oss var du än går. Åh Ebba Busch Thor, du är så på, fast kritiken är så hård. Åh Ebba Busch Thor, du klarar allt ändå.

”Vem gick just in här? Vem kan det va? Jo det är ju den snyggaste tjejen i Rosenbad. Kostymen är knäppt, och allt är klart för fest, men ingen inbjudan kom, får vara Margaux plus ett. Jag har byggt och hamrat på en politik, som ska skjuta alla skarpt utom ofödda liv. Låt alla bögar komma till himlen, men givetvis förtur till kärnfamiljen.”

”Åh Ebba Busch Thor, du är så på. Du med ditt vackra blonda hår. Åh Ebba Busch Thor, din fucking bögikon”

”Äldrevård ska upp såklart men gubbar ska ut ur mitt husförtal”

”Åh, Ebba Busch Thor, du är så blå. Farlig för Sverige nu som då. Ebba Busch Thor, dags att avgå. Åh, Ebba Busch Thor, statuskåt, du blir säkert glad av denna låt. Ebba Busch Thor, tack varsågod, förlåt.”