Pernilla Wahlgren ryter ifrån – efter "pimps and hoes"-hatet: "Inte konstigt"

Förra helgen firade Katrin Zytomierska sin 45-årsdag med en storslagen fest. Temat för kvällen var "pimps and hoes", alltså "hallick och prostituerad" – och bland gästerna återfanns bland annat Daniel Paris, Ida Warg och Magdalena Graaf.

Men redan under festkvällen började kritiken hagla in mot valet av festtema. Under kvällen dök dessutom Katrin och Bingo Rimérs söner Ringo, 12, och Rambo, 9, upp, klädda som prostituerade kvinnor i latex och med piskor.

I ett klipp som Bingos flickvän Julia Franzén la ut från bilresan till festen så hörs barnen säga att de är "horor". Efter den massiva kritiken har Julia nu raderat det klippet.

Pernilla Wahlgrens raderade kommentar: "Succé!!!!!"

På en numera borttagen bild poserar Bingo och Julia med barnen på Instagram, och en av många som dök in med en kommentar på bilden var realitydrottningen Pernilla Wahlgren, 54.

"Vilket jävla JÄRNGÄNG!!!!! Succé!!!!!", skrev Pernilla i sin kommentar, som även den raderades.

Nu bemöter Pernilla Wahlgren kritiken: "Uppvuxen med drag shows"

I veckans poddavsnitt av "Wahlgren och Wistam" berättar Pernilla att hon valde att ta bort kommentaren för att hennes DM:s överösts av hat och hot. Angående själva sakfrågan ger hon följande förklaring:

– Det jag såg var en bild på Bingos Instagram, där det var Bingo, hans flickvän och de två sönerna som var utklädda i drag. Och jag är uppvuxen sedan jag var liten med "After dark" och att gå och se drag shows och sådär, och tycker inte att det är konstigt med män som är utklädda till kvinnor. Och då tänkte jag "fan - modigt ändå av två små fotbollsspelande killar, att de vågar klä ut sig som tjejer" liksom.

Hon anser därför att den kritik hon möttes av var oförtjänt, eftersom hon inte kände till festens tema.

– Jag hade ingen aning om temat eller någonting, och skrev typ så här "vilket järngäng". Sen ramlade det in massa hat, och det är så otrevliga kommentarer, säger Pernilla Wahlgren i poddavsnittet.