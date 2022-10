Vem är den läskiga damen i Bianca Ingrossos kommentarsfält?

Bianca Ingrosso, 27, kan man absolut kalla för Sveriges just nu kändaste och mest omdiskuterade kvinna.

Bianca, som har många strängar på sin lyra frontar just nu Gina Tricots kampanj som företaget fotade och spelade in i Italien. Mottagandet blev dock inte vad de väntat sig.

Bianca Ingrosso i reklam för Gina Tricot. Bildkälla: biancaingrosso/Instagram

Efter att Bloggbevakning uppmärksammat företagets policy om att inte använda sig av modeller som har en ätstörningsproblematik så blev det ramaskri hos konsumenterna. Anledningen är att Bianca under flera års tid (senast för en vecka sedan) pratat om sin kamp mot ätstörningarna som hon haft sedan barnsben.

Frågan alla ställer sig nu är varför Gina Tricot använder sig av Bianca som lider av ätstörningar, när de under flera års tid hävdat att de inte gör det. En fråga de ännu inte valt att svara på.

Utöver sitt samarbete me Gina Tricot så har Bianca minst sagt full rulle med annat. Hon knegar på med otaliga släpp från CAIA Cosmetics som bland annat nyligen släppte sin julkalender.

Det är full rulle för Bianca denna höst. Bildkälla: Tim Aro/TT

Hennes egen show "BIANCA" har snart premiär och showen kommer att vara ett intervjuprogram med olika gäster.



På detta så är Bianca noga med att uppdatera sina följare om sitt liv via Youtubevideos. Ett tag valde hon att stänga av sitt kommentarsfält, men nu har hon aktiverat det igen och under sina senaste videos haglar kärleken in från hennes följare.

Men det är en kommentar som följarna nu reagerat på. En kommentar som dykt upp under alla hennesa videos med fungerande kommentarsfält.

ill en början togs den emot bra men nu har många börjat tycka att det hela är lite obehagligt.

Nu börjar följarna att ledsna. Bildkälla: Youtube

Personen klistrar alltid in en kommentar om att mobbing och trakasserier inte är ok i kommentarsfältet. Trots att kommentarsfälten endast är fyllda med kärlek.

Några av följarnas kommentarer lyder bland annat:

"Nu får du sluta kommentera under hennes videos"

"Varför ska du skriva det här under varje vlogg?"

"Du upprepar dig"

Om kvinnan helt enkelt hatar mobbing och trakasserier eller om hon har något annat syfte – det är oklart.