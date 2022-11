Svenska Ex on the beach-profilen i bråk med polis på flygplats: "Portad från landet"

Haidar Juma, 30, har underhållit svenska folket otaliga gånger i både Paradise Hotel och Ex on the beach. Juma har med sitt heta temperament fått mycket kameratid och varit inblandad i diverse draman i alla säsonger han deltagit i.

Idag har han lämnat tv-rutan för att istället resa omkring tillsammans med sin närmsta krets. Vad Haidar livnär sig på är lite oklart men förra året var han en av flera influencers som var med och lanserade en ny kryptovaluta som heter "Influencio".

Tillsammans var syftet att de skulle “lösa de osammanhängande betalningsmetoderna i den globala branschen för influencermarknadsföring”.

Haidar Juma i bråk med polis i Turkiet

Haidar befann sig nyligen på resande fot då han skulle besöka Mexiko. Resan blev dock turbulent då han hamnade i bråk med polis och säkerhetspersonal efter att ha vägrat visa upp sitt boarding pass. Under konfrontationen tog temperamentet över och Haidar blev väldigt upprörd.



"Jag hade stake". Bildkälla: haidarjuma/Instagram

Enligt Haidar slutade det hela med att han blev "portad från landet" på grund av sitt dåliga beteende.

"Ok, så det som hände var att jag blev portad från Mexiko då jag har stake. Detta hände på grund av ingen anledning alls, jag visade bara inte upp mitt boarding pass men vet om mina rättigheter. Polisen i Cancun kan dra åt helvete, åk inte dit. Jag drar tillbaka till Istanbul nu", skrev Juma.

Haidar Juma skrev ut detta på sin story. Bildkälla: haidarjuma/Instagram

Det som hade hänt var alltså att Haidar inte kunde visa upp sitt boarding pass då han hade glömt det på flygplanet. Han sa då till de i "kontrollen att de borde kunna hitta det på sin dator", vilket var en fras som inte direkt dög i krig.

"Det var inte populärt så att säga. Jag är så rolig", avslutade Haidar.

Men sanningen är den att du, utan undantag, alltid måste ha ett boarding pass att visa upp.

Nyheter24 har sökt Haidar Juma.