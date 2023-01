Bianca Ingrosso chockar följarna med oblyg video från sin rumpbehandling

Bianca Ingrosso, 28, har under årens gång testat på en rad olika ingrepp, fillers och operationer.

Hon har bland annat berättat att hon gjort fillers och botox samt att hon nyligen berättade att hon opererat sina bröst. Detta hade många följare ganska länge haft misstankar om...

– Jag var med i ”Let's dance”, rasade i vikt för att jag hoppade loss tio timmar om dagen, vilket gjorde att mina tuttar helt försvann, sa hon i en vlogg.

– Jag hade verkligen inte problem men jag kände inte igen min kropp utan mina stora tuttar som jag alltid haft, avslutade hon.

I sin egen show "BIANCA" avslöjade hon under en lek med Benjamin Ingrosso hur mycket hon betalat för kalaset.

– 80 000 kronor betalade jag för de här rattarna, skrattade hon då.

Från "BIANCA". Bildkälla: discovery+

Benjamin har i tidigare avsnitt av långköraren Wahlgrens värld sagt att han inte tycker att hon ska göra fillers.

– Tillslut ser ju alla likadana ut?, sa han då.

Bianca själv berättade nyligen att man ska vara noga med vem man väljer att gå till så att det hela blir rätt gjort.

– Jag gjorde ju fillers under ögonen på fel ställe och det som hände var att jag inte har tillräckligt mycket kinder för att kunna lyfta upp dessa fillers, så det har liksom runnit ner och lagt sig här, sa hon och pekade under ögonen.

Bianca berättade om ingreppet. Bildkälla: Youtube

– Kolla upp vem ni går till innan ni gör something with your face and body, bara så att ni vet.



Bianca Ingrosso publicerar video från behandling

Men i veckan var det dags för en helt annan behandling som Bianca är ett stort fan av – nämligen LPG.

LPG är en mekanisk djup bindvävsmassage som sägs öka blodcirkulationen i kroppen. När man utför behandlingen på rumpan sägs det enligt behandlare kunna ge ett rejält lyft.

Från behandlingen: Bildkälla: biancaingrosso/Instagram

På sin story publicerade Bianca att hon var på sin favoritklinik och vill bilderna kom även en video där personen som utför behandlingen sannerligen tar i för kung och fosterland under sitt utförande.



Bianca delade med sig av content från sin behandling. Bildkälla: biancaingrosso/Instagram

"Min kropp fungerar bättre". Bildkälla: biancaingrosso/Instagram

Bianca är sannerligen ingen blyg viol om man säger så.