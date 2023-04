Jon och Janni Delér bygger hus tillsammans

Jon Olsson och Janni Delér träffades på en middag för 11 år sedan. De träffades på en middag i Stockholm, där paret hamnade bredvid varandra. Jon hade redan från börjat bestämt att han skulle sitta bredvid Janni, något som hon inte visste om

På midsommarafton år 2018 så gifte sig paret i Marbella och under årens gång har de hunnit med att flytta land och rike runt samt skaffat barnen Leon och Leia.

Men i augusti 2022 slog en nyhet ned som en bomb – paret gick ut med att de skulle skilja sig.

– Det är ett ömsesidigt beslut och inget har hänt, men många tror att något har hänt, för att annars bryter man inte upp när barnen är så här små. Men vi har verkligen försökt så länge. Men det är inget drama och det är ingen som har gjort något fel, sa Janni.

– Vi insåg att vi är olika på ett sätt som gjorde att vi inte kunde få det att fungera, sa Jon i videon.

– Det är lika bra att vi tar upp det här för att slippa spekulationer, sa Janni vidare.

Videon fick snabbt ett hav kommentarer som damp ned i kommentarsfältet. Och reaktionerna, de var något skrämmande. Detta då de var positivt riktade till Jon. Och not so much för Jannis del....

"Man kan verkligen se i Jons ögon hur ledsen han är"

"Det här är vad man får för att vara den snälla killen"

"Efter allt han gjort för henne"

"Synd att Jon blir avbruten hela tiden. Men ja, en förlust för båda. All kärlek"

"Jons blick. Man ser att han inte alls delar Jannis syn på det hela"

"När hennes utseende försvinner är det ändå inget att ha"

På sin Instagram valde Janni att gå ut med ett meddelande.

Jannis känslomässiga inlägg. Bildkälla: jannideler/Instagram

"Många kommer säkert tro att jag skriver detta bara för att få sympati men det är inte vad jag är ute efter. Jag vill bara att ni ska veta att man kan kämpa i tysthet utan att visa det. Så har ni ingenting trevligt att säga – säg ingenting alls. Skriv ned det på en lapp och kasta den i papperskorgen och du verkligen behöver få orden ur ditt system. Jag lovar – livet blir bättre så", skrev hon.

Jon och Janni bygger hus

En av många frågor som exmakarna fick efter videon handlar under frågestunderna om huset i Nacka som de köpte sommaren 2021 för svindlande 39 miljoner kronor. Huset ligger vackert beläget precis vid vattnet, och så sent som i juli gjorde Jon en snabb renovering av huset inför att familjen skulle flytta in.



Och jodå, de ska fortfarande bo på samma tomt.

Under veckan delade Janni en video med en rundtur i huset.

– Vi ska bo här ihop. Det tar ett tag att få bygglov, så vi kommer bo här ett tag så vi håller på och fixar till det så att det blir mysigare för oss att bo här.

– Jag kan knappt vänta på att byggandet ska starta här, men det kommer nog ta ett tag eftersom vi inte har bygglov än. De vill ha ytterligare några saker från oss som vi måste fixa, säger hon.