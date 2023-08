Camilla Läckberg avslöjar sitt dyraste köp: "Förvaras inte hemma..."

Författaren Camilla Läckberg har sålt över 30 miljoner exemplar av sina populära deckare och driver flera företag som årligen omsätter miljoner. Men vad spenderar författarinnan sina pengar på?

I en intervju med Aftonbladet fick Camilla Läckberg frågan vad hennes dyraste plagg eller accessoar var. Hon avslöjade att det är en Birkin-väska från det franska lyxvarumärket Hermès. Den är uppkallad efter Jane Birkin och är en av världens mest exklusiva väskor.

– Förvaras dock inte hemma av säkerhetsskäl.

Camilla Läckbergs enorma förmögenhet – så mycket tjänar deckardrottningen



Hermès har skapat en hype genom att inte sälja sina Birkinväskor

Birkinväskor säljs dyrt även på andrahandsmarknaden då det inte är möjligt att köpa dem direkt i butik. De flesta behöver stå i en väntelista om de vill köpa en Birkinväska. Dock får man inte välja och vraka bland alla modeller som finns utan man behöver oftast vänta på att få ett erbjudande om att köpa en viss väska.

– Eftersom att du inte bara kan gå in till en Hermèsbutik och köpa väskan har det skapat en exklusivitet hos varumärket utan dess like, säger Lisa Caldwell, som grundat second hand-sajten Preloved closet, till Grazia.

Birkinväskor kan säljas för flera miljoner

På andrahandsmarknaden kan en minimodell av Birkinväskan säljas för cirka 85 000 kronor. För en större modell kostar kan det kosta mer än dubbelt så mycket, skriver tidskriften Bustle. Ju exklusivare material, desto dyrare. En Birkinväska i krokodilskinn kan exempelvis säljas för runt 350 000 kronor second hand.

Det verkar nästan omöjligt att sätta ett pristak på en Birkinväska eller ungefärligt pris då det kan skilja sig mycket beroende på om väskan kommer fullt utrustad med lås och låda exempelvis. Riktigt sällsynta och extra åtråvärda Birkinväskor har exempelvis sålts för flera miljoner kronor på Sotheby's.

Vilken Birkinväska däckardrottningen Camilla Läckberg äger har hon inte sagt. Men att hon är ett fan av lyxvarumärket syns på hennes Instagram där hon tidigare har visat upp väskmodellen Kelly, också från Hermès.