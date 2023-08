Allt om Filip Dikmen: Familjen, längden och varför han slutade med Youtube

Filip Dikmens ålder – hur gammal är han?

Filip Dikmen föddes den 14 augusti 1996, vilket innebär att han fyller 28 år under sommaren 2024. Han kommer ursprungligen från Landskrona, men bor numera i Stockholm.

Filip Dikmens längd – hur lång är han?

Är du nyfiken på Filip Dikmens längd? Det är du inte ensam om. I en intervju med Hänt har Filip Dikmen berättat att han är 188 centimeter lång.

Har Filip Dikmen slutat med Youtube?

I januari 2023 meddelade Filip Dikmen, som under flera år gjort humorsketcher på Youtube, att han lämnar plattformen tills vidare.

"Förstår om detta kommer som en chock för många av er men min sista Youtubevideo laddade jag precis upp. Jag tänker sluta med Youtube, iallafall i minst ett halvår", skrev han i ett inlägg på Instagram då och förklarade att han "omedvetet gått in i väggen".

Filip Dikmens familj – har han syskon?

Filip Dikmen har flera syskon och på Youtube har tittarna till exempel kunnat se hans bröder.

Har Filip Dikmen någon partner?

Det är oklart huruvida Filip Dikmen har någon partner i dagsläget – det är åtminstone inget han delat med sig av.

Har Filip Dikmen varit med i Idol?

År 2014 var Filip Dikmen med i TV4-programmet "Idol", men då som karaktären Suleyman. På sin audition sjöng han "My Heart Will Go On" av Celine Dion. Men Dikmen gick inte vidare.

Vad heter Filip Dikmen på Instagram?

På Instagram heter Filip Dikmen så mycket som @filipdikmen.