Veckans snackis: Katrin Zytomierska skrev "tragiska nolla" under Bianca Ingrossos bild

Ja, det var antagligen många som fick gnugga sig i ögonen efter att ha läst vad Katrin Zytomierska skrev i Bianca Ingrossos kommentarsfält tidigare i veckan.

Titt som tätt lägger Bianca upp bilder på allt ifrån sina vardagliga looks, till dagar på kontoret. Till vanligheten hör att kommentarsfältet alltid svämmar över och det startas bråk mellan följarna som delas upp i två läger – de som hackar på Bianca och de som försvarar Bianca.

I dokumentären "Imperiet Bianca" berättade Bianca att hon ofta läser kommentarsfälten trots att hon försöker att låta bli.

– Får du höra någonting tillräckligt ofta börjar du ju att tro på det, sa hon då.

Alla undrar över Katrin Zytomierskas kommentar

Någon som dock tar det mesta som sägs om henne med en klackspark – det är Katrin Zytomiertska. Katrin är just nu aktuell med realityserien "Bingo och Julia" där tittarna får haka på i Bingo Rimér och Julia Franzéns liv. Redan i första avsnitten har friktionen varit ett faktum då det ofta är ord och inga visor från Katrins sida.

Katrin Zytomierska. Bildkälla: Stella Pictures

Under veckan dök hon upp i Bianca Ingrossos kommentarsfält och det följarna kunde se var orden:



"Du är tragisk. Nolla".

Som det såg ut för många vid första anblick så var det en kommentar som var fristående. Men om man kikade en extra gång så var kommentaren ett svar till en person som kommenterat något elakt mot Bianca.

Bianca Ingrossos kommentarsfält. Bildkälla: biancaingrosso/Instagram

Någon som uppmärksammade det hela var Bloggbevakning.se. Men snabbt förklarade hennes följare att det hela handlade om en "beef" mellan Katrin och en ond tunga i Biancas kommentarsfält. Kommentaren var alltså inte riktad mot Bianca.

Over and out.