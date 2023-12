Måns Möllers bild på hotellfrukosten får följarna att rasa: "Chockad"

Måns Möller, 48, är en av våra mest folkkära komiker som vi nyligen kunde se i rutan när han gästade "Är du smartare än en femteklassare?". Han är även aktuell med sin nya turné.

Förra helgen syntes han även i Carina Bergfeldts program då han gästade samtidigt som Carolina Gynning. Där berättade han bland annat hur det kommer sig att han åkte tio Vasalopp under loppet av tio dagar.

Jo, han gör det för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Måns Mäller gästade Carina Bergfeldt. Bildkälla: SVT

– Det är de här lägren för barn med diagnoser som jag jobbat med. När man får ett brev från en förälder att deras barn fått sin första kompis efter ett läger, då vet jag var de här pengarna kommer att gå, berättade han i SVT.



Måns Möller har delat med sig på sina sociala kanaler om när han fick redo på att sonen Viggo hade autism och berättade även om det hela i SVT:s "Stjärnorna på slottet". Han beskrev då hur svårt det var för honom att få en kontakt med sin lilla son.

– Jag fattade väl inte att det är något som inte var normal förrän när vi var på barnavårdscentralen, på 1,5 årskontrollen.

Efter att ha väntat på att få svar i nio månader om vad de rörde sig om för diagnos så fick de reda på att han har diagnosen autism. Måns berättade då att det märks på språket, det sociala och att man besitter en fixering, i Viggos fall var det bilar. Måns Möller skapade sedan stiftelsen Viggo Foundation i syfte att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska få en möjlighet att få ett mer aktivt liv.

Måns Möllers inlägg från frukosten får följarna att reagera

Måns befinner sig i skrivande stund i Malmö på jobb. Det blev så att han bodde över på ett hotell där han efter en god natts sömn skulle äta sig lite frukost.



Det som hände vid frukostbuffén var att det plötsligt dök upp en stor massa människa som klädde sig i pyjamaser.

"Hotellfrukost i Malmö invaderad av danskar i PYJAMAS!!!!!!! Vad är det för fel på danskar???? Varför kan dom inte anpassa sig till våra seder o traditioner om dom vill vara här? Vi skulle aldrig byggt Öresundsbron!!!! Snart går väl våra svenska barn runt i pyjamas röker o dricker gammeldansk jag säger som Shakespeare skrev i Hamlet ”There is something rotten in the state of Dennark”, skrev han.

Oc ja, reaktionerna. Det lät sig inte väntas på. Bilden har i skrivande stund över 500 kommentarer och flera kända ansikten, bland annat Pernilla Wahlgren och Markus Aujalay.





Några av kommentarerna. Bildkälla: mansmoller/Instagram

Och ja, det gav ju sannerligen ett gott skratt en krispig måndag som denna.